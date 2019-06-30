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歐陽娣娣罕見剪「短瀏海」！　新造型曝光

記者劉宜庭／綜合報導

星二代歐陽娣娣是藝人歐陽龍和傅娟的三女兒，先前跟著二姊娜娜的腳步，飛到美國波士頓讀書，平時仍常透過社群網站，分享一系列生活點滴。過去大多頂著中分長瀏海的她，近來難得改變髮型，罕見以短瀏海造型入鏡，給人煥然一新的視覺感，也獲得不少網友好評。

▲歐陽娣娣近來再度將瀏海剪短。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣近來再度將瀏海剪短。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

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▲歐陽娣娣近來再度將瀏海剪短。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣最近幾年大多頂著中分長瀏海。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

其實歐陽娣娣4年前首度拍戲時，也是頂著短瀏海造型，不過隨著頭髮漸變長，近年來幾乎都把額前瀏海撥到旁邊，旁分造型讓整個人看起來顯得比較成熟一些。

不過，歐陽娣娣26日透過Instagram發文，曬出一張自拍美照，畫面中，她罕見又將瀏海剪短，再度變回可愛的妹妹頭瀏海，揮別前陣子的長瀏海造型，不但被讚萌度破表，更有不少網友嘴甜誇讚有減齡效果，意外掀起一陣熱議。

▲歐陽娣娣近來再度將瀏海剪短。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣將瀏海剪短。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

事實上，歐陽娣娣將在下個月滿15歲，擁有清純可愛外表的她，美貌完全不輸2個姐姐歐陽妮妮和歐陽娜娜。隨著年紀漸長，她也逐漸揮別以往稚嫩模樣，打扮、穿搭風格也越來越有自己的特色，如今整個人也暴風抽高，如今已跟168公分的妮妮差不多高，日前還曾曬出比基尼照，小露性感一面，也彷彿宣告開始轉大人。

▲歐陽娣娣2015年首次拍戲時，和鄒承恩飾演一對父女，當時她就曾頂著短瀏海造型。（圖／資料照／三立提供）

▲歐陽娣娣2015年首次拍戲時，和鄒承恩飾演一對父女，當時她就曾頂著短瀏海造型。（圖／資料照／三立提供）

▲歐陽娣娣近來再度將瀏海剪短。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣近年來逐漸「轉大人」變得成熟許多。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

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