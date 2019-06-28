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45歲《甄嬛》蔡少芬宣布懷第三胎！　老公張晉PO影片報喜

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜蔡少芬懷三胎！香港女星蔡少芬和老公張晉結婚11年，育有2女的夫妻倆感情依舊甜蜜，沒想到，如今男方在微博PO出影片，用逗趣方式宣布老婆喜懷第三胎。

▲蔡少芬分享當年被求婚的過程。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

▲蔡少芬分享當年被求婚的過程。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

▲蔡少芬懷三胎。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

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張晉28日透過微博發文，PO一段夫妻對話影片，一開始，他和蔡少芬頻頻互問，「你友什麼問題？」後來，他對著妻子喊出關鍵字，「你、我兩個，一個人，十個月。」埋了一連串的梗後，接著他直接問，「我問你，在你肚子裡是不是有一個人？」女方坦承，「是啊。」直接證實懷了第三胎。

▲蔡少芬、張晉PO影片，開心宣布懷三胎。（圖／翻攝自微博／張晉）

▲蔡少芬、張晉PO影片，開心宣布懷三胎。（圖／翻攝自微博／張晉）

▲蔡少芬、張晉PO影片，開心宣布懷三胎。（圖／翻攝自微博／張晉）

沒想到，張晉下秒竟問，「我的？」讓蔡少芬傻眼回說，「是啊！」夫妻倆一來一往互動笑翻眾人，不僅讓藝人王祖藍嗨喊「恭喜恭喜」，同時也引來大票網友留言獻上祝福，「公開的方式好新穎，祝福祝福」、「期待寶寶」。

蔡少芬因在《後宮甄嬛傳》中飾演皇后娘娘，打開知名度，不過日前上節目時提到，其實當年接戲後，才發現肚中懷了第一胎，原打算就此停工安胎，但礙於已經簽約，只好繼續完成預定的工作，且為了不給同僚們壓力，身邊工作人員、導演全都不知情，一直到後期她才說出事實，讓身邊眾人心驚膽顫。

此外，蔡少芬也透露，其實在這之前，她曾經流產過，當時她大約36、37歲，直到隔了半年時間，才又懷上大女兒。沒想到，如今夫妻倆再度報喜，即將迎來第三胎寶寶，突如其來的喜訊，讓眾人又驚又喜，也在網路上掀起熱烈討論。

►點我看張晉、蔡少芬報喜影片。

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