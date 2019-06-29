昏迷14天…18歲饒舌歌手Hella Sketchy逝世！　父悲痛：不該比我早走

記者劉宜庭／綜合報導

美國饒舌歌手Hella Sketchy於當地時間27日清晨5點逝世，得年18歲。他的父親當晚在推特悲痛向愛子喊話，「你不該比你父親、爺爺早走，不應該是這樣子。」他所屬的經紀公司事後也發出聲明，證實死訊，文中更感嘆Hella Sketchy具有過人才華，如今卻發生如此憾事，讓人心痛不已。

▲18歲饒舌歌手Hella Sketchy逝世。（圖／翻攝自Hella Sketchy父親推特）



Hella Sketchy原名為Jacob Tyler Thureson，年紀輕輕的他，被唱片公司簽下後，音樂事業才正要起步。沒想到，卻在27日傳出死亡噩耗，據悉，他是因為濫用藥物失去意識，雖然搶救過程中一度醒來，但送醫後經過整整14天的昏迷，仍在27日不幸離世，得年18歲。

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對此，Hella Sketchy所屬經紀公司事後出面，證實其死訊，聲明中也提到，Hella Sketchy極具才華，才剛剛要開始向全世界展示他的天賦和創造力，如今發生憾事，令人心碎。

▲Hella Sketchy父親心痛告別愛子。（圖／翻攝自Hella Sketchy父親推特）

噩耗傳出當天，Hella Sketchy的父親悲痛在推特發文，心碎表示：「你不該比你父親、爺爺早走，不應該是這樣子。」不少親友也紛紛湧入Hella Sketchy的IG悼念喊，「我不敢相信」、「兄弟我想你」、「一路好走」。

▲親友紛紛湧入Hella Sketchy的IG悼念。（圖／翻攝自Hella Sketchy的IG）