奧斯卡入圍／影帝死亡之組！李奧納多對決甜茶　《F1》、《獵魔女團》都上榜

記者蕭采薇／綜合報導

第98屆奧斯卡金像獎（The Oscars）入圍名單於台灣時間22日晚間揭曉，本屆名單除了藝術片廝殺激烈，商業大片也表現亮眼！備受矚目的賽車大片《F1》殺入最佳影片，話題動畫《Kpop獵魔女團》也驚喜獲提名。當然，最讓影迷崩潰的莫過於競爭超激烈的「最佳男主角」，好萊塢老中青三代男神齊聚，被網友形容根本是「神仙打架」的死亡之組！

▲李奧納多迪卡皮歐憑藉《一戰再戰》拿下「國家評論協會獎」影帝。（圖／華納提供）

▲李奧納多以《一戰再戰》再次入圍奧斯卡影帝。（圖／華納提供）

影帝「死亡之組」名單出爐　男神級大廝殺

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆影帝入圍名單星光熠熠，無數次錯失小金人的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio） 強勢回歸，將對上人氣爆棚的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）。

▲《橫衝直闖》由「甜茶」提摩西夏勒梅主演。（圖／龍祥電影提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅，先前已經以《橫衝直闖》拿下金球獎影帝。（圖／龍祥電影提供）

此外，「黑豹最帥反派」男神麥可B喬丹（Michael B. Jordan） 也憑藉與導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）合作的新片強勢入圍。演技派男星伊森霍克（Ethan Hawke） 以及來自巴西的實力派演員華格納莫拉（Wagner Moura） 也搶下一席。這五位風格迥異但演技精湛的男星將角逐影帝寶座，讓頒獎典禮前的預測充滿變數。

艾瑪史東劍指第三座小金人　凱特哈德森驚喜突圍

影后之爭同樣殺紅眼！手握兩座小金人的艾瑪史東（Emma Stone） 再度殺入決賽圈，氣勢如虹劍指生涯第三座影后寶座；好萊塢甜心凱特哈德森（Kate Hudson） 則驚喜突圍，將與蘿絲拜恩（Rose Byrne）、實力派女星潔西伯克利（Jessie Buckley） 以及坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renata Reinsve） 展開殊死戰，這場「女神級」的演技對決，精彩程度絲毫不輸影帝組。

▲《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）。（圖／UIP提供）

▲艾瑪史東為《暴蜂尼亞》剃光頭演出。（圖／UIP提供）

賽車神作《F1》飆進最佳影片　《Kpop獵魔女團》殺出血路

除了影帝之爭，今年商業大片也揚眉吐氣。備受期待的賽車鉅作《F1》不僅入圍技術獎項（剪輯、音效、視覺效果等），更強勢殺入最大獎「最佳影片」名單，證明叫座也能叫好。

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

而在最佳動畫長片方面，出現了令人驚喜的亮點！結合韓流文化的《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters） 成功突圍，將與迪士尼強檔《動物方城市2》（Zootopia 2）以及皮克斯新作《Elio》一較高下，題材新穎引發網友熱烈討論。

華納兄弟成大贏家　吸血鬼《罪人》領跑

在入圍總數方面，華納兄弟影業（Warner Bros）無疑是本屆最大贏家。由《黑豹》導演萊恩庫格勒執導的吸血鬼題材大片《罪人》（Sinners），以及保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導的犯罪劇情片《一戰再戰》（One Battle After Another），兩部片呼聲最高，被看好有機會挑戰奧斯卡入圍紀錄。第98屆奧斯卡頒獎典禮預計將於台灣時間3月16日（週一）上午在洛杉磯杜比劇院舉行。

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲《罪人》是本屆奧斯卡大贏家之一，男主角麥可·B·喬丹也入圍影帝。（圖／華納提供）

【第98屆奧斯卡金像獎 完整入圍名單】

★最佳影片 (Best Picture)

《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《F1》
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《秘密特工》（The Secret Agent）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《火車之夢》（Train Dreams）

★最佳導演 (Achievement in Directing)

《哈姆奈特》趙婷（Chloé Zhao）
《橫衝直闖》喬許沙夫戴（Josh Safdie）
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）

★最佳男主角 (Actor in a Leading Role)

《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《罪人》麥可B喬丹（Michael B. Jordan）
《秘密特工》華格納莫拉（Wagner Moura）

★最佳女主角 (Actress in a Leading Role)

《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《藍色情歌》凱特哈德森（Kate Hudson）
《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇（Renata Reinsve）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）

★最佳男配角 (Actor in a Supporting Role)

《一戰再戰》班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《罪人》戴洛林多（Delroy Lindo）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）

★最佳女配角 (Actress in a Supporting Role)

《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《情感的價值》英格艾布斯多特里拉斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）
《凶器》艾美麥迪根（Amy Madigan）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《一戰再戰》帝雅娜泰勒（Teyana Taylor）

★最佳原創劇本 (Original Screenplay)

《藍月終曲》（Blue Moon）
《這只是一場意外》（It Was Just An Accident）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）

★最佳改編劇本 (Adapted Screenplay)

《暴峰尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《火車之夢》（Train Dreams）

★最佳國際影片 (International Feature)

《秘密特工》（The Secret Agent）
《這只是一場意外》（It Was Just An Accident）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《穿越地獄之門》（Sirat）
《加薩女孩的聲音》（暫譯，The Voice Of Hind Rajab）

★最佳動畫長片 (Animated Feature)

《再見未來男孩》（Arco）
《地球特派員》（Elio）
《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
《小雨愛蜜莉》（Little Amelie）
《動物方城市2》（Zootopia 2）

★最佳紀錄長片 (Documentary Feature)

《阿拉巴馬囚途》（The Alabama Solution）
《我們的詩生活》（Come See Me In The Good Light）
《對抗普丁的無名氏》（暫譯，Mr Nobody Against Putin）
《完美鄰居》（Perfect Neighbour）
《穿岩而過》（Cutting Through Rocks）

★最佳選角指導 (Achievement in Casting)

《哈姆奈特》— 妮娜戈德（Nina Gold）
《橫衝直闖》— 珍妮佛文迪提（Jennifer Venditti）
《一戰再戰》— 卡珊卓庫魯昆迪斯（Cassandra Kulukundis）
《秘密特工》— 蓋布瑞爾多明格斯（Gabriel Domingues）
《罪人》— 法蘭辛麥斯勒（Francine Maisler）

★最佳美術設計 (Production Design)

《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）

★最佳攝影 (Cinematography)

《科學怪人》（Frankenstein）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《火車之夢》（Train Dreams）

★最佳服裝設計 (Costume Design)

《阿凡達》（Avatar）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《科學怪人》（Frankenstein）
《罪人》（Sinners）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）

★最佳剪輯 (Film Editing)

《F1》
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《情感的價值》（Sentimental Value）

★最佳妝髮設計 (Makeup and Hairstyling)

《國寶》（Kokuho）
《科學怪人》（Frankenstein）
《罪人》（Sinners）
《重擊人生》（The Smashing Machine）
《醜繼妹》（The Ugly Stepsister）

★最佳音效 (Sound)

《F1》
《科學怪人》（Frankenstein）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《穿越地獄之門》（Sirat）

★最佳視覺效果 (Visual Effects)

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
《F1》
《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）
《火燒天堂鎮》（Lost Bus）
《罪人》（Sinners）

★最佳原創配樂 (Original Score)

《暴峰尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）

★最佳原創歌曲 (Original Song)

《Dear Me》——《Diane Warren: Relentless》
《Golden》——《Kpop 獵魔女團》
《I Lie To You》——《罪人》）
《Sweet Dreams Of Joy》——《Viva Verdi》
《Train Dreams》——《火車之夢》

★最佳動畫短片 (Animated Short)

《蝴蝶》（Butterfly）
《長青》（Forever Green）
《哭出珍珠的女孩》（The Girl Who Cried Pearls）
《退休計畫》（Retirement Plan）
《三姊妹》（The Three Sisters）

★最佳紀錄短片 (Documentary Short)

《空房間》（All The Empty Rooms）
《僅以相機武裝》（Armed Only With A Camera）
《不再是孩子》（Children No More）
《完美的陌生》（Perfectly A Strangeness）
《惡魔正忙》（The Devil Is Busy）

★最佳實景短片 (Live Action Short)

《屠夫的污漬》（Butchers Stain）
《桃樂絲的朋友》（A Friend Of Dorothy）
《歌手》（The Singers）
《兩人交換唾液》（Two People Exchanging Saliva）
《珍奧斯汀的時代劇》（Jane Austen’s Period Drama）

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑

ETtoday星光雲

