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網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

記者田暐瑋／綜合報導

范冰冰和李晨27日宣布分手震驚各界，雙方都未說明分手原因，引起外界諸多揣測，當天晚間微博就瘋傳她其實是懷孕，且孩子不是李晨的才會分手，而孩子的爸被指是富商吳鐵軍，還曝光一張6月19日監視器拍到她大腹便便的照片，對此，官方粉絲團也做出回應打臉。

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范冰冰分手原因眾說紛紜，微博上瘋傳一張她在某大樓內被監視器拍到凸肚畫面，只見她穿著寬鬆碎花長裙，肚子明顯隆起，渾身飄出孕味，而監視器畫面中的日期顯示為2019.6.19，另更有人指出，范冰冰肚子裡懷的不是李晨的孩子，其實是南京德基董事長吳鐵軍，猜測這才是分手主因。而吳鐵軍在范冰冰爆出逃稅風波被捕時，據悉人正和她在一起，兩人關係頗為友好。

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▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／搜狐娱乐）

▲范冰冰被拍到凸肚照。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

有網友出示對話紀錄，其中一個叫做「堅堅麻麻」的網友說法像是和范冰冰住在同個社區，說道：「最近范冰冰都住我們那，德基世貿。」更直指住在德基老總的房子，而德基老總指的就是吳鐵軍，另外還有爆料內容提到吳鐵軍花了9億人民幣（約40幾億台幣）才幫范冰冰擺平一些事。

▲范冰冰爆懷孕。（圖／翻攝自微博／劲爆八卦）

▲范冰冰爆懷孕。（圖／翻攝自微博／勁爆八卦）

這則爆料在微博掀起軒然大波，《新浪娛樂》、《搜狐娛樂》等不少陸媒都大篇幅報導，對此，范冰冰官方粉絲團也出面闢謠並譴責，並公布多張照片澄清，「回看上半年時間線，2019年4月時，她去藏區做公益，輸液、吸氧不斷，2019年5月時，她出席活動，腳踩高跟，衣著蕾絲透明內搭，2019年6月時，她外出身著束腰衣，不久前拍攝雜誌，完成妝發吃工作餐，依舊不忘減肥事業，吃著減肥餐，拍攝路透身著緊身包裙和細尖高跟鞋。」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰吧）

▲范冰冰粉絲團闢謠。（圖／翻攝自微博／范冰冰吧）

范冰冰官方粉絲團接著表示，「網路並非法外之地，對於無中生有的網路資訊，我們不可輕信，更不可借機發揮、杜撰，在公開發佈、轉載資訊時務必保持審慎的態度，對相關資訊的實性、合法性進行充分核查，切勿因娛樂跟風、博取眼球而肆意發佈或轉載侵犯他人合法權益的資訊，如此惡劣行為，必將承受法律責任。」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰吧）

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰吧）

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