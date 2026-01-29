曹西平告別式落幕！邱瓈寬暖心出手相助　殯葬業者爆內幕：不求任何回報

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平於上月29日深夜猝逝，享壽66歲。27日舉辦告別式，由乾兒子 Jeremy（小俊）全權籌備，並以「率真・謝幕」為名，替曹西平舉行一場別具意義的追思會，宛如為他打造人生最後一場演唱會，場面溫馨感人。殯葬業者小冬瓜事後特別發出首篇感謝文，點名致謝演藝圈重量級前輩邱瓈寬（寬姐），直言若沒有她的全力協助，整場追思會恐難以如此圓滿完成。

▲小冬瓜特別感謝邱黎寬。（圖／翻攝自小冬瓜臉書）

小冬瓜在文中提到，曹西平辭世來得相當突然，小俊一度仍處在難以置信的狀態，情緒低落，能實際處理的事務相當有限，再加上追思會資訊在網路傳遞過程中出現斷層，導致部分演藝圈前輩未能第一時間掌握細節，也讓籌備過程一度充滿壓力。尤其在花禮安排上，這次追思會採取統一佈置、以「奉花芳名錄」呈現心意的方式，讓不少想送上祝福的前輩不知該如何表達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹西平「奉花芳名錄」滿滿人名。（圖／翻攝自小冬瓜臉書）

小冬瓜透露，眼看儀式日期逼近，寬姐始終放不下心，為了讓「四哥」能被風風光光送最後一程，親自一通一通打電話聯繫、號召演藝圈友人，並協助後續名單整合，讓眾人的心意得以完整呈現。文中也提到，寬姐與藍心湄第一時間到靈堂致意，主動關心是否仍有需要協助之處，給予許多實質且溫暖的支持。小冬瓜感性表示，「認識寬姐將近十年的時間，雖然見面的次數不算多，但每一次遇見，幾乎都是她俠義地挺身而出。她總是替人排解困難，即便因此可能要承擔更多辛苦，甚至面對繁瑣而吃力的溝通，只要是她認定該做的事，她就義無反顧，也從不求任何回報。」

最後，小冬瓜也在文末致謝：「如果沒有寬姐，這一切真的不可能如此順利。謝謝您，讓演藝圈前輩們的心意被妥善接住，也讓四哥的告別能夠如此圓滿、有情有義。」

