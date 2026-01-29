小煜恢單後首露面…親揭單親二寶爸日常　「被問王子吃尾牙」發聲

記者黃庠棻／台北報導

男星楊奇煜（小煜）與圈外妻子言言結婚5年多，去年底時夫妻倆共同宣布離婚消息，他在聲明中未透露細節，只表示雙方經過多次深度溝通後，決定以「另一種更舒服的方式」陪伴彼此。今（29）日是他宣布離婚後首度露面，大方公開恢單生活。

▲楊奇煜恢單後首度露面。（圖／記者周宸亘攝）

楊奇煜今（29）日出席舞台劇《生命中最美好的5分鐘》演出記者會，與導演梁志民、音樂總監陳國華、唐從聖、方宥心、鎮萬鈞一同現身，在城市舞台表演精彩片段，他在劇中與飾演陰間使者的唐從聖有許多對手戲，又唱又跳又演，相當精彩。

▲《生命中最美好的5分鐘》舉辦演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

而楊奇煜也在會後採訪中，被問到近期恢單的生活，他一臉淡定地表示「我沒有太多負面的心境耶，現在每一天都是新的開始，早上起來就是面對兒子，像打仗一樣，把小孩丟去學校，再去接他們」，強調「現在心境其實已經習慣了，孩子越來越大，成就感就越來越多」。

▲楊奇煜出席《生命中最美好的5分鐘》演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

先前，楊奇煜曾帶著2個兒子去排練《生命中最美好的5分鐘》，他笑說因為兒子一直盧自己，有一次剛好帶著兩個小孩一起去，但他直言「覺得小朋友可能造成大家麻煩，無法專心工作，他們很難乖乖坐著看，但在半小時後，發現2個小孩竟然能好好地坐著看大家演戲」。





▲楊奇煜出席《生命中最美好的5分鐘》演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

對此，楊奇煜透露帶著2個小孩工作，是希望「讓他們知道我在幹嘛，看他們對表演有沒有興趣，順便培養他們唱歌、節奏感」，一旁的方宥心大讚「老大有跳舞細胞」，他還爆料兒子「兩個都滿色的，會偷偷接近線髒的大姐姐，鎖定一個就會纏著」。

▲楊奇煜出席《生命中最美好的5分鐘》演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

此外，楊奇煜的隊友王子（邱勝翊）因為陷入感情風波，沉寂了一陣子後，近期現身吃尾牙遭到網友謾罵。小煜被問及此事直言「其實跟我沒關係，如果消失就讓他消失吧，我不好意思幫他講什麼」，也表示棒棒堂私底下偶爾會聯絡，至於合體則要看隊友、粉絲的意願，他自己則是抱持著正向的態度。