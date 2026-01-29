人氣韓星突清嗓！下秒唱神曲：那魯one、那魯two～　台灣粉絲暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體BTOB主唱徐恩光睽違5年推出個人專輯，他即將在2月27日於台北Legacy TERA盛大登場，對他而言意義非凡。他特地跨海錄製影片問候粉絲，還用一段台灣味十足的「煞氣a恩光」打招呼，跟上流行唱了一段「那魯one、那魯two」，逗得全場笑出來。

▲徐恩光自我介紹「煞氣a恩光」。（圖／橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative臉書）

BTOB主唱徐恩光29日透過影片與粉絲跨海打招呼，他用「打給後，哇係，煞氣a恩光」很道地的問候開頭，還用台語致謝「金架五告甘謝」，加碼表示「甘溫甘溫」，很有台味的腔調，令粉絲笑出來，還有人虧「感覺像AI配音」、「看過最有誠意的問候」。

不僅如此，徐恩光還用歌聲催票，清唱了一段時下最流行的「那魯one、那魯two」，他清嗓以後開唱「那魯one、那魯two、那魯one、那魯three four five、那魯seven eleven」，清快地喊著「再見」。

▲▼徐恩光開嗓清唱「那魯one、那魯two」。（圖／橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative臉書）



本次演唱會內容以「歌手徐恩光的 Page」為核心概念，訴說他作為歌手一路走來的重要篇章。透過細膩的曲目安排與情感鋪陳，帶領觀眾一頁頁翻閱屬於徐恩光的音樂故事，感受他在舞台上最真實、最純粹的樣貌。

在舞台呈現上，演唱會將帶來多樣化的表演編排，除了展現徐恩光深厚唱功的演唱舞台外，也準備了充滿張力的舞蹈舞台，透過不同形式的演出內容，滿足觀眾在聽覺與視覺上的雙重享受，讓人沉浸於徐恩光所構築的音樂世界之中。

2026 SEO EUNKWANG CONCERT in Taipei

???? 活動時間｜2026 年 2 月 27 日（五）18:00

???? 活動地點｜Legacy TERA

???? 售票系統｜KKTIX售票網站、全家 FamiPort 機台

???? 開賣時間｜1 月 17 日（六）12:00

???? 票價｜NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,400







