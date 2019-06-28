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爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

記者田暐瑋／綜合報導

范冰冰和李晨27日宣布分手震驚各界，她2018年因逃稅遭國稅局調查，被重罰40億台幣，當時李晨不離不棄力挺到底，如今還是告吹。對於雙方分手主因，微博上盛傳自從她出事後，男方態度就大轉變，放她一個人去尋求協助，關係因此破裂。

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微博上有網友傳出疑是第一狗仔卓偉的爆料，內容指出其實在逃稅風波爆出後，兩人關係就出了問題，文中暗指范冰冰是大花F，李晨則是以石頭男星L代稱，透露那時候男方就對范冰冰採取「公事公辦」的態度，范冰冰只能靠自己尋求資源和協助，就連風波告一段落，李晨也閉口不談婚期。

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▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰李晨分手。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

范冰冰因逃漏稅被稅務局調查，形象重創，李晨也一直不離不棄地陪在身邊，甚至在相關單位公開對范冰冰的懲處後，他也第一時間力挺，發文：「甭管多難，咱們一起渡過去。」說好要共度患難，沒想到事隔不到1年，兩人就分手了，讓人不勝唏噓。

范冰冰和李晨的婚事一波三折，在2017年求婚成功後，外界傳聞小倆口原定於2018年完婚，但遇上稅務風波，從工作到生活所有計畫都停擺，好不容易事情告一段落，先前甚至有消息指出2人可能在2月2日結婚，沒想到兩人還是沒能一起走到最後，粉絲也為他們感到難過不已。

▲范冰冰李晨內幕。（圖／翻攝自微博／蜡笔没小新255／阿祖求吐槽）

▲范冰冰李晨內幕。（圖／翻攝自微博／蜡笔没小新255／阿祖求吐槽）

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