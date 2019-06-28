宋仲基宋慧喬確定「清算30億財產」！　採取離婚調解原因曝光

記者田暐瑋／綜合報導

宋慧喬和宋仲基27日宣布離婚，結束王子公主般的童話愛情，而選擇「離婚調解」一途，更引起外界諸多揣測，韓媒分析他們為何採取調解而非協議的真正原因，更攤出兩人包括房產在內的總資產超過30億台幣，也將由法院於7月初重新清算。

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據南韓節目《Section TV》27日晚間分析雙宋為何會選擇離婚調解的原因，內容指出，如果是協議離婚，當事人就必須親自到法院辦理手續，至少也得出席2次才辦得成，一現身極有可能會引起媒體和民眾騷動，而離婚調解則是可以委託法律代理人處理，不需要當事人親自出面，猜測低調的兩個人才會因此採取調解手段。

▲宋仲基宋慧喬。（圖／CFP）



至於財產清算，宋仲基和宋慧喬戲約廣告不斷，男方一年可以賺進1.2億元台幣，拍了新片《阿斯達年代記》則至少賺入5000萬元台幣，而兩人也各自擁有房產，宋仲基在首爾有一間2700萬元台幣的別墅，2017年又在梨泰院購入180坪豪宅，砸下3億台幣，一度傳是要當作新房，但其實婚後他們並未入住。

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出道多年的宋慧喬名下房產更多，在首爾高級地段原有2棟豪宅、1戶公寓，2008年還在紐約置產，2018年賣出後還倒賺1000多萬元台幣，名下不動產價值逾6.5億元台幣，房產加總就將近10億元台幣，如果再加上其他資產，雙方加起來就有30億元台幣財產。

韓媒推算，若兩人都點頭簽字離婚，將可以授權法定代理人辦理手續，若其中有一方拒絕離婚，便需要親自上法庭、面對面協議，而離婚調解最快被審理的期限為7月底、8月初。

▲宋仲基和宋慧喬有很多房產。（圖／翻攝自韓網）