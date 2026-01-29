李蒨蓉兒留學「遇人肉靶子驚魂」　過天橋突被吼：我要射擊

記者王靖淳／綜合報導

女星李蒨蓉結婚21年，育有兩個兒子，平常會透過社群記錄生活的她，最近和兒子拍短片分享美國校園的真實面貌。內容曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲李蒨蓉。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉Lee Chien Rong）

李蒨蓉的小兒子在影片中直言，「美國公立高中有點太亂了」，並坦承如果自己是在九年級、也就是相當於高一的年紀就前往就讀，「那一定會被帶壞。」他進一步描述，由於美國學生作風比較奔放、且喜歡打架，學校為了防止學生將廁所內的設施當作武器，規定「廁所裡面都不能有玻璃、都不能有鏡子」，只因擔心大家會「把鏡子敲下來去打別人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

整場對談中最驚悚的莫過於大兒子親身經歷的「人肉靶子」驚魂記。他回憶起大約一年多前，在經過某處停車場前的天橋時，與一名穿著突兀藍色西裝的黑人擦身而過。當時雖然戴著耳機，卻仍清楚聽到對方在他身後大吼：「Everybody get down, I'm gonna shoot（大家全部趴下來，我要射擊了）。」

李蒨蓉的大兒子餘悸猶存地表示，當下距離那名男子僅有五步之遙，意識到自己就是對方的「第一個靶子」，瞬間整個腎上腺素飆到最高，甚至覺得自己快要滾了。他本能地蹲低並回頭查看，才發現對方手上根本沒有武器，純粹是一場惡作劇。雖然虛驚一場，但他仍忍不住痛批這種玩笑實在是蠻低級的。