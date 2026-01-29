羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴敘俊、崔宇植、鄭有美將再度合體，出演製作人羅暎錫PD 的全新綜藝節目。不過消息曝光後，韓網的反應相當兩極。

▲李瑞鎮、朴敘俊、崔宇植和鄭有美曾多次合作羅PD的節目。（圖／翻攝自X／TVING）



據韓媒《OSEN》報導，朴敘俊、崔宇植與鄭有美近日已接獲羅暎錫PD新節目的出演提案，目前正協調行程，預計將於2月在韓國國內展開首次拍攝，節目預計於今年上半年透過tvN播出。

新節目被描述為《瑞鎮家》的延伸企劃，設定為原班「員工群」在沒有社長李瑞鎮的情況下展開的寫實型綜藝。三人過去曾在《尹食堂》、《尹Stay》、《瑞鎮家》等節目中多次合作，默契十足，因此新企劃消息一曝光便引發關注。不過，這次節目未包含「羅PD的代表人物」李瑞鎮，也讓節目風格與化學反應備受討論。

網友反應兩極 「一看就覺得膩了」VS「還是會看」

消息曝光後，韓國論壇theqoo湧入大量留言，不少網友對節目組合與企劃方向表達質疑，也有人抱持期待，反應呈現明顯兩極。

有網友直言「又是旅行啊」、「是已經放棄有趣了嗎」、「一看到就覺得好膩……」、「形式也差不多，出演者也都差不多」、「還沒播就有種好像已經看過的感覺」。也有不少聲音將焦點放在缺少李瑞鎮一事上，「那裡面只有李瑞鎮比較好笑吧」、「沒有李瑞鎮的話至少會少一半好笑吧」、「如果只是這三個人，誰來負責搞笑」、「李瑞鎮才是最有趣的成員，為什麼要拿掉」。

對於羅暎錫PD近年反覆使用相似班底與企劃，也引發疲勞感，有網友批評：「老是用一樣的人，真的不覺得膩嗎？好神奇」、「為什麼總是只用這些人」、「新節目卻完全沒有新的感覺」、「根本就是複製貼上」。不過，也有部分觀眾持較正面的態度，「國內旅行這點是好的」、「反正會有人看，所以才會一直拍吧」、「我其實很喜歡《瑞鎮家》和《尹Stay》」、「我喜歡這個組合」、「只要有崔宇植我就會看」。

此外，也有網友理性指出：「就算有人覺得無聊，只要有需求就會繼續拍，這跟我覺得好不好看沒有關係」，認為節目仍有固定觀眾群支持。

尚未開播已成話題 能否打破「既視感」成關鍵

在新節目尚未公開內容前，外界普遍關注的焦點落在是否能跳脫既有旅行綜藝框架，以及在缺少李瑞鎮的情況下，朴敘俊、崔宇植、鄭有美能否創造新的節目節奏與看點。

羅暎錫PD的最新企劃究竟會延續療癒系路線，還是帶來新的變化，仍有待節目正式公開後見分曉。