洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王洪榮宏日前在高雄流行音樂中心舉行的「舊情綿綿演唱會」圓滿落幕，沒想到日前嫩妻「小鄧麗君」張瀞云自爆媽媽輕生未遂，嚇壞全家，談及家人近況，洪榮宏透露，太太目前留在高雄照顧岳母，坦言這段時間家人都相當緊繃，語氣滿是牽掛，「台北場一定會替老婆跟岳母保留位置。」

▲ 洪榮宏宣布將於今年7月25日移師台北國際會議中心隆重開唱 。（圖／阿爾發提供）

洪榮宏高雄場現場座無虛席，除了粉絲熱情響應，總統賴清德也低調現身觀眾席，為了回應廣大粉絲的期待，洪榮宏今日正式宣布，將於今年7月25日下午4點半移師台北國際會議中心隆重開唱，讓錯過南台灣場次的歌迷有機會再續「舊情」！

洪榮宏直言看著台下的老面孔，甚至連總統都親臨現場，讓他腎上腺素瞬間飆升，「完全不覺得累！」他笑說，唱完高雄場雖然短暫「斷電」一下，但休息兩天便迅速恢復，並強調為了7月的台北場早已做好準備，「體力絕對沒問題，我還要唱很久呢！」

主辦單位透露，高雄場開演後接到不少遺憾電話，原來有部分歌迷因記錯日期，甚至跑錯場館而錯失演出，洪榮宏特別叮嚀粉絲：「大家這次要小心注意，看清楚票券上的時間與地點！下午開演，早點來看結束還可以回家吃晚餐！」屆時是否會有大咖嘉賓現身？洪榮宏則神秘的笑而不語。門票將在1月30日中午12點開賣，詳洽年代售票系統。