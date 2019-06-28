宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

記者田暐瑋／綜合報導

宋慧喬27日和宋仲基離婚，雖然她解釋是個性不合，但仍引起外界諸多揣測。宋慧喬先是被爆瘦了5公斤，連婚戒都戴不起來，宋仲基則是壓力大到掉髮，模樣很是憔悴，但如今又有業界人士透露，宋慧喬年紀輕輕爆紅，被人捧在手心上，早就養成公主病性格，可能為這段婚姻埋下導火線。

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宋慧喬14歲就出道，靠著《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》一砲而紅，正式升格成韓劇一姐，合作每部戲劇也幾乎都會和男主角傳出緋聞，但形象依舊完美，可說是人人捧在手心上的寵兒，不過業界人士透露，也因此養成她任性、不好相處的個性。

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▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自微博）



根據韓媒報導，宋仲基早在去年9月《阿斯達年代記》開拍前，便搬離兩人的愛巢，暫時借住在好朋友家中，但今年2月兩人還被目擊一起吃飯，似乎是試圖挽救感情。據悉，夫妻倆去年開始為了第二代（小孩）問題以及拍攝作品有很大的爭執，宋仲基最終搬離家中，婚姻亮起紅燈。

兩人婚變後，宋慧喬曾向友人哭訴「婚姻出現問題，心真的好痛。」她在短時間內暴瘦，瘦到連婚戒都無法戴，沒想到，便被微博網友眼尖抓包宋慧喬拔了婚戒。至於宋仲基搬去誰家，不少網友猜測可能是李光洙。

▲宋慧喬宋仲基離婚。（圖／CFP、宋慧喬IG）



宋仲基自2019年初前往汶萊取景時，私下與工作人員的合照外流，前額髮量明顯稀疏，爾後，他也常以戴帽子的造型出現，脫髮傳聞盛囂塵上。網路上還一度傳出關鍵字「송중기탈모」（宋仲基掉髮），如今證實他確實是因為壓力過大，導致禿髮狀況越來越嚴重。

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