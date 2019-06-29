ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張家輝、古天樂、吳鎮宇影帝再合體！《使徒行者2》緬甸驚動員警

記者林映妤／台北報導

三大金獎影帝張家輝、古天樂及吳鎮宇主演《使徒行者2諜影行動》，首集《使徒行者》在大陸和香港都賣出超高票房，續集遠赴西班牙及緬甸取景拍攝，帶出異國危情。其中，演員們到緬甸出外景時，所到之處也都引來民眾圍觀，必需驚動當地員警支援，才能讓拍攝順利進行。

續集集合原班人馬，三大影帝張家輝、古天樂及吳鎮宇再合作，更加入《無間道》導演劉偉強擔任監製，讓電影臥底元素更加高度發揮，不到最後一刻，敵我難分！電影保持了前作三大經典元素：警匪、卧底、兄弟情，但以全新的人物關係展開故事篇章。

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

請繼續往下閱讀...

▲《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

《使徒行者2諜影行動》拍攝戰場由前作《使徒行者》的巴西改為西班牙及緬甸，展開橫跨歐亞二大洲的臥底戰，無論動作場面、以至情節格局都將更上層樓。

《使徒行者2諜影行動》描述香港市中心發生一起嚴重交通意外，刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇　飾）和總督察程滔（張家輝　飾）逮捕一名女駭客。保安部警司井進賢（古天樂　飾）認為葉國帆和程滔的逮捕行為非常可疑，向警務處處長要求禁止兩人插手案件。

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂。（圖／華映提供）

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

調查範圍擴展到緬甸和西班牙，井進賢和程滔在多次的合作中產生矛盾，而在葉國帆的眼裡，這兩個人忠奸難分，警界高層則是認為葉國帆顛倒黑白，懷疑大量臥底黑警滲入警隊，需深入某神秘組織調查事件。可是，警隊內人人皆有可疑，女駭客的口供裡也帶著誤導性，讓警隊高層更覺得霧裡看花，不曉得誰正誰邪。

《使徒行者2諜影行動》8月9日上映。

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

推薦閱讀

和劉德華合唱！古天樂自嘲「零分」：第一反應就是不要玩我啦

和劉德華合唱！古天樂自嘲「零分」：第一反應就是不要玩我啦

小蜘蛛太習慣「有超能力」！餐廳用餐下意識動作：我糗到爆炸

小蜘蛛太習慣「有超能力」！餐廳用餐下意識動作：我糗到爆炸

《靠譜歌王》其實是紅髮艾德人生故事！狂虧「沒演男主角」：我只是第二人選

《靠譜歌王》其實是紅髮艾德人生故事！狂虧「沒演男主角」：我只是第二人選

《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

《從前，有個好萊塢》海報藏玄機！布萊德彼特「皮帶扣」源自60年前這地方

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

「鈔票賞巴掌」羞辱經驗搬上大銀幕　吳可熙寫《灼人秘密》：過程很療癒

「鈔票賞巴掌」羞辱經驗搬上大銀幕　吳可熙寫《灼人秘密》：過程很療癒

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

丹尼爾克雷格out！羅伯派汀森大勢年　導演指定要他成為「新任007」

丹尼爾克雷格out！羅伯派汀森大勢年　導演指定要他成為「新任007」

茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了

茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

《仲夏魘》火烤人肉、剝人皮！《逃出絕命鎮》導演看完崩潰：此生最不舒服

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

使徒行者2諜影行動, 張家輝, 古天樂, 吳鎮宇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 全美善4天前才跟宋康昊一起宣傳新片！手比愛心　笑得超燦爛
  2. 全美善死因有疑點！　演出前2hrs陳屍浴室「由重案組調查」
  3. 張家輝、古天樂、吳鎮宇影帝再合體！《使徒行者2》緬甸驚動員警
  4. 全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人
  5. 《鏗鏘玫瑰》花8年寫劇本　奧斯卡女星3分鐘寫出「超狂歌曲」
  6. 快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」
  7. 陳芳語喝咖啡穿超辣！一往下看「半球掉出來」網瘋了：超兇
  8. 宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜
  9. 《新說唱2》吳亦凡被Diss！選手當面嗆「不配Young OG」
  10. 梧桐妹開玩笑搶玩具　咘咘、BO妞爆氣「抓姐姐臉再打頭」連續出手13下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366