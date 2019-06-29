張家輝、古天樂、吳鎮宇影帝再合體！《使徒行者2》緬甸驚動員警

記者林映妤／台北報導

三大金獎影帝張家輝、古天樂及吳鎮宇主演《使徒行者2諜影行動》，首集《使徒行者》在大陸和香港都賣出超高票房，續集遠赴西班牙及緬甸取景拍攝，帶出異國危情。其中，演員們到緬甸出外景時，所到之處也都引來民眾圍觀，必需驚動當地員警支援，才能讓拍攝順利進行。

續集集合原班人馬，三大影帝張家輝、古天樂及吳鎮宇再合作，更加入《無間道》導演劉偉強擔任監製，讓電影臥底元素更加高度發揮，不到最後一刻，敵我難分！電影保持了前作三大經典元素：警匪、卧底、兄弟情，但以全新的人物關係展開故事篇章。

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▲《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）



《使徒行者2諜影行動》拍攝戰場由前作《使徒行者》的巴西改為西班牙及緬甸，展開橫跨歐亞二大洲的臥底戰，無論動作場面、以至情節格局都將更上層樓。



《使徒行者2諜影行動》描述香港市中心發生一起嚴重交通意外，刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇 飾）和總督察程滔（張家輝 飾）逮捕一名女駭客。保安部警司井進賢（古天樂 飾）認為葉國帆和程滔的逮捕行為非常可疑，向警務處處長要求禁止兩人插手案件。

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂。（圖／華映提供）

調查範圍擴展到緬甸和西班牙，井進賢和程滔在多次的合作中產生矛盾，而在葉國帆的眼裡，這兩個人忠奸難分，警界高層則是認為葉國帆顛倒黑白，懷疑大量臥底黑警滲入警隊，需深入某神秘組織調查事件。可是，警隊內人人皆有可疑，女駭客的口供裡也帶著誤導性，讓警隊高層更覺得霧裡看花，不曉得誰正誰邪。

《使徒行者2諜影行動》8月9日上映。