陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

24歲大陸歌手陳雪凝因演唱〈綠色〉、〈你的酒館對我打了烊〉成為抖音神曲爆紅，去年（2025）11月認愛大她1歲的富二代李瑞濱（Louis），同年12月登記結婚領證。兩人1月17日在山西舉辦婚禮，不料婚禮結束不到7天就爆發老公婚前與多名女子關係曖昧，其中一位更扯出《創造營亞洲》的女學員，引發陸網熱議。

▲陳雪凝閃嫁豪門富二代李瑞濱（Louis）。（圖／翻攝自微博）

閃嫁富二代豪華婚禮

陳雪凝與李瑞濱於1月17日在臨汾濱澳灣國際酒店舉行婚禮，現場布置極致奢華。她身穿訂製拖尾婚紗，並且在典禮上即興改編代表作歌詞，將〈你的酒館對我打了烊〉改為〈為你永打烊〉，以此向豪門老公表白，引發全場賓客與網路影音熱潮，不少網民感嘆這是青春最幸福的終點。據了解，李瑞濱家境優渥，家族事業橫跨能源與酒店業。兩人於2025年8月開始交往，9月同遊香港，並在11月正式官宣戀情。

▲陳雪凝與李瑞濱舉行豪華婚禮。（圖／翻攝自微博）

男方與選秀歌手同遊

然而，婚禮一週後，李瑞濱的多段感情爭議接連浮上檯面。有爆料指出，他在與陳雪凝官宣戀情期間，曾與22歲《創造營亞洲》學員完顏嘉怡同遊。更有網友流出對話截圖，指控他在婚禮前兩週仍與其他女性調情，甚至在去年12月23日邀約異性赴北京約會。不過部分爆料屬於造假。

完顏嘉怡雖在社群平台稱「不是我的錯，憑什麼承擔」，但並未否認同行，甚至回應「去問該問的人」，被外界視為間接承認了這段關係。

▲李瑞濱被傳出軌，對象是《創造營亞洲》的完顏嘉怡。（圖／翻攝自微博）



老公回應、陳雪凝沉默關留言

面對排山倒海的質疑，李瑞濱昨日（24）PO出一張夫妻合照，配文「一切都好」。陳雪凝23日曬出婚禮照，至今持續保持沉默，並關閉了微博留言功能。而微博話題出現「陳雪凝這下真剩綠色了」，並登上微博熱搜。