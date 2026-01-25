直擊／霍諾德出發了！開爬前「甜聊老婆」閃瞎全場　桑妮曝心聲：我必須情緒穩定

記者蕭采薇／台北報導

真的要上了！美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）早晨現身台北101，準備挑戰史無前例的「徒手攀登」508公尺高樓。不同於外界預期的凝重氣氛，霍諾德在起攀區顯得超級放鬆，愛妻桑妮也在旁，兩人輕鬆對話聊天。

▲霍諾德和妻子桑妮，出發前輕鬆對話。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德在出發前一刻，與在車上的愛妻桑妮（Sanni McCandless）開心聊天，桑妮臉上更露出燦爛甜笑，夫妻倆「談笑風生」的模樣彷彿只是要出門散步，強大的心理素質讓現場圍觀民眾全看傻。

天氣轉晴心情好！桑妮燦笑送尪「上班」

今日台北轉晴，霍諾德身穿招牌紅色T恤，精神抖擻地出現在管制區。最引人注目的，莫過於一直陪伴在側的妻子桑妮。

外界原本擔心身為家屬的她會因爲這項高風險挑戰而焦慮，沒想到桑妮今日狀態極佳，不僅全程面帶笑容，兩人還不斷交頭接耳，桑妮不時露出微笑，眼神充滿愛意與信任。這一幕「閃光彈」瞬間緩解了現場原本緊繃的氣氛，也展現了這對「最強心臟夫妻檔」的絕佳默契。

愛妻桑妮擁抱注入力量 霍諾德轉身面對101

面對老公即將進行玩命挑戰，桑妮隨後向直播節目主持人吐露了心聲。她坦言，雖然旁人看來或許心驚膽跳，但身為霍諾德最親密的伴侶與支柱，她給自己的任務就是穩定軍心。在關鍵時刻給予丈夫最穩定、如常的情緒支持，讓他感受到一切如常，就是對他最大的幫助。這番充滿智慧與勇氣的告白，也讓人見識到這位「神人背後的女人」強大的心理素質。

▲霍諾德挑戰開始。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

在桑妮的擁抱後，霍諾得從容面對挑戰。現場已有數百名粉絲屏息以待，當霍諾德雙手觸碰到101外牆的那一刻，全場爆發出如雷的掌聲與加油聲。這場與地心引力的對決，正式展開！

