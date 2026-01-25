五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱丟1表情網懂：知道你在看

記者陳芊秀／綜合報導

美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日正式挑戰徒手攀登台北101，最終以1小時31分鐘的驚人速度，在無繩索、無安全網的情況下成功站上101的高空巔峰。這一壯舉不僅震撼全球觀看直播的觀眾，五月天阿信也在登頂後第一時間發文致意。

▲霍諾德花91分鐘登上台北101的頂峰，五月天阿信也火速更新社群動態。（圖／記者李毓康攝、翻攝自五月天阿信臉書）

阿信守候兩天暖翻網

這場極限挑戰原定於24日登場，但因台北雨勢不斷，Netflix官方在24日上午8點22分宣布延期。當時阿信便在9點1分現身留言「安全第一」，讓粉絲驚呼主唱大人竟然也在線上關注，更被調侃「是不是根本還沒睡」。

隨著今日挑戰正式展開，阿信依舊準時「報到」。在霍諾德於今早10點40分左右成功登頂後，阿信於10點50分在社群平台PO出一個「感動哭臉」表情符號。雖然沒有隻字片語，但短短一個表情符號便道盡了在螢幕前守候、從緊張到釋放的激動心情，吸引數萬網友湧入按讚。

▲阿信PO出一個感動哭臉表情符號。（圖／翻攝自臉書／五月天阿信）

網友：就知道你也在看

網友紛紛留言「太緊張刺激了！我就知道你（阿信）也在看」、「超感動，但看的時候腳好軟」、「起雞皮疙瘩」、「看的我頭皮發麻～心跳加速！站在最高點時只覺得這男人太強了」。有人好奇阿信看直播的反應「有冒手腳汗嗎？」、「要不你也試試？」不過也有網友不知阿信為了PO哭臉表情符號，關心留言「主唱大大怎麼了」、「什麼事啊！阿信」。