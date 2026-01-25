送別資深藝人趙學煌 追思會重現「花系列」經典畫面

記者許逸群／台北報導

曾以「花系列」男主角紅遍大街小巷的資深演員趙學煌，今（25日）舉行告別式。他的演藝生涯留下《鬼丈夫》、《一剪梅》等多部經典作品，今日在台北市懷愛館舉辦的追思會上，各界親友都親自到場，包含楊貴媚、梁修身等藝人也都到場，送趙學煌最後一程，場面莊嚴而哀戚，足見他在圈內的好人緣與影響力。

▲資深藝人趙學煌追思會。（圖／記者許逸群攝）

趙學煌的追思會於上午11點30分，在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」舉行。儘管家屬對於喪禮一切從簡且低調，但現場仍聚集了眾多影視圈的老友與後輩，大家神情肅穆，共同緬懷這位敬業的演員。儀式結束後，靈柩將隨即進行火化，告別數十年戲劇人生。

從早年的《一剪梅》到瓊瑤劇《鬼丈夫》，趙學煌總是以溫文儒雅的形象深植人心，成為許多觀眾心中難以取代的螢幕男神，現場也不斷播放他過去的戲劇作品與照片。追思會後，他將以「樹葬」的方式長眠，在下午移靈前往富德詠愛園，回歸自然大地。這個決定也讓他的生命畫下一個充滿詩意的句點，如同他劇中角色般優美而深遠。

許多前來送行的親友，在現場都流露出極度的不捨之情，淚眼汪汪，足以證明趙學煌的為人受到敬重與愛戴。他的逝世是台灣戲劇圈的一大損失，但其留下的多部經典作品，將永遠留在粉絲與觀眾的心中，持續閃耀著。