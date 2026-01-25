孩子想徒手攀101怎麼辦？　吳淡如：絕食抗議…母愛文戳中家長心

記者陳芊秀／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，最後成功登頂，全程花了1小時31分鐘。作家吳淡如隨後在社群平台發文，坦言自己與女兒昨晚入睡前就開始認真祈禱，但祈求的並非挑戰成功，而是「平安」。

▲美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午10點40分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

當孩子想去冒險怎麼辦？

吳淡如在文中提到，昨晚她與女兒小熊一邊關注動向，一邊為霍諾德祈禱。她強調，這份祈禱的核心在於生命的安全，「並不是希望他今天可以有好天氣攀登，希望的是他平安，不管他決定要不要攀登。」過程中，女兒突然好奇發問：「如果我是霍諾德，決定要徒手攀登高樓，妳會怎麼樣？」面對這道父母難題，她幽默表示，「我大概會跟天底下的媽媽一樣，可能會絕食抗議」。

理性與母愛的拉扯

對於具備世界級實力的霍諾德，吳淡如也感性分析，即便孩子擁有頂尖能力，父母的擔憂也不會因此消失，「就算孩子100次都克服危險，每一次，都跟最初的一次一樣心驚肉跳。」最後她寫道：「願意讓孩子拿自己的能力去冒險，是理性；雖然不說、但是永遠懸著心，是太有自律感的母愛。」

▲吳淡如全文。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）

吳淡如一番話戳中了許多家長的心，網友紛紛留言「寫得太入木三分了」、「這就是父母的修煉」、「看直播時手汗狂流，看到這篇文卻流下眼淚」、「當媽的。心永遠懸著，心臟要夠堅強。只能祝福小孩追逐他們的夢想」。更有人直言：「當媽媽的真的永遠懸心，剛看一篇文章說他媽媽為了聽懂他在說什麼也去攀岩；如果他生在亞洲，應該很難……。」