霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相：怕長輩擔心

記者王靖淳／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德將在直播節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰徒手攀登台北101，原定在今（24）日登場，不過主辦方考量天候與安全因素，宣布活動延後至明（25）日，消息一出，引發不小熱議。為此，有網友在象山偶遇艾力克斯霍諾德，而他也親自解釋攀登台北101改期的主因。

▲艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀登台北101，延期至明天（25日）。（圖／Netflix提供）

霍諾德爬台北101宣布改期

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads上發文分享，自己在象山步道野生捕獲了艾力克斯霍諾德的過程，他開頭便寫道「早上跟他討論的結果是」，直接揭露兩人閒聊的內容。至於眾人最關心的「為何不爬了？」，根據原PO轉述的對話內容，霍諾德解釋主要是因為台北的氣候狀況不穩，天空有點雨，且考量到活動的整體安全性及身邊親友的感受，他坦言是怕長輩擔心。

針對攀登台北101直播活動改期，霍諾德事後也透過社群平台拍影片公開發聲：「希望天氣能好轉……。」並表示，攀岩始終必須受大自然掌控，雖然下雨無法攀爬大樓，但他仍會去健行享受台北這美麗的城市。他也特別感謝全球粉絲的支持，並與大家相約於明（25）日同一時間再次鎖定直播，「讓我們祈禱天氣好轉吧！」