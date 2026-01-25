最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

記者蕭采薇／台北報導

令人動容的一刻！美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，就在他賣力向上攀爬時，妻子桑妮（Sanni McCandless）悄悄出現在大樓內部的樓層。她走到落地窗前，隔著厚厚的玻璃凝視著窗外的丈夫，眼神中滿是堅定與溫柔。

▲霍諾德愛妻桑妮，隔著玻璃為丈夫打氣。（圖／翻攝自Netflix）

隔著玻璃的一眼瞬間 桑妮：這是他的熱情

當霍諾德攀爬經過該樓層時，桑妮特地靠近窗邊，雖然聽不到聲音，但她用眼神和手勢給予丈夫最大的鼓勵。霍諾德似乎也感應到了，轉頭與妻子有短暫的眼神交會，兩人隔著玻璃的深情對望。

▲霍諾德於台灣時間25日，挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

桑妮接受主持人訪問時，被問及看著丈夫進行如此高風險的挑戰，心情如何調適？她坦言：「這確實很不容易，但我知道，這是他靈魂的一部分。」桑妮堅定地說：「霍諾德是真的深愛著徒手攀登，這不是為了作秀或尋求刺激，而是他對這項運動有著純粹的熱愛，這也是他堅持下去的最大原因。」

不是玩命是專業 曝背後「萬全準備」



對於外界常誤解霍諾德是在「玩命」，桑妮也藉此機會為丈夫平反。她強調，每一次的挑戰背後，都是經過精密計算與無數次的練習，「每一次出發前，他都已經做好了萬全的準備。」

