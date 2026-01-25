朴娜勑竟在「台灣飯店非法注射」！打針阿姨遭抓包　現場對罵30分鐘

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名綜藝人朴娜勑遭到前經紀人毀滅式爆料後，如今演藝事業幾乎停擺，其中最大爭議莫過於「打針阿姨」，她疑似長期依賴藥物，且在家中進行非法治療。如今，前經紀人崔某再度現身，加碼爆料，她甚至把「打針阿姨」打包帶出差，其中一次她為了錄製《我獨自生活》來到台灣，竟在台灣飯店非法治療，且打針阿姨還跟製作單位起口角，爭執長達30分鐘。

▲朴娜勑2023年來台灣拍攝時，竟把打針阿姨偷偷帶來台灣。（圖／翻攝自SBS）



據《想知道真相》24日播出的節目內容，前經紀人崔某與朴娜勑共事3年，他表示經常看到朴娜勑把「打針阿姨」待到外地出差，有時候去朴娜勑家中接人，也會看到「打針阿姨」在家裡進行治療，認為朴娜勑不分地點，隨時隨地都在治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴娜勑近來遭爆料非法治療多年。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



崔某起初以為「打針阿姨」是醫生，但隨著見面頻率越高，就越覺得奇怪，真正讓他開始起疑的時間點，就是朴娜勑2023年來台灣出差錄製《我獨自生活》時，她甚至連「打針阿姨」也一起打包帶出國，「好像是跟朴娜勑秘密商議後，偷偷跟去（台灣）的」。

果不其然，抵達台灣拍攝的第二天就出事了，前經紀人崔某表示：「第一天拍攝結束後，製作單位大家有一起喝酒，但到了隔天，朴娜勑突然催促著『快把A姊姊（打針阿姨）請來，喝了酒宿醉快死了』，打針阿姨就樣在走道上把藥全部攤開，開始注射點滴。」由於朴娜勑正在接受「治療」，最終拖到了拍攝時間。

▲打針阿姨在台灣飯店與前經紀人、製作單位起爭執，雙方現場對罵30分鐘。（圖／翻攝自SBS）



當製作單位找上門時，雙方便出現了爭執，崔某甚至質問打針阿姨「你是誰」，對方竟回嗆：「我認識MBC某某社長，你們怎麼敢就這樣闖進來，在那邊大聲什麼？」口角爭執長達30分鐘，而所有目睹該狀況的人，一致認爲朴娜勑身邊的「打針阿姨」很奇怪，且一點都不像是醫生。朴娜勑爭議持續爆發，如今甚至扯出海外也進行非法治療，爭議一發不可收拾。