幕後／超車半小時！霍諾德台北101爬太快　「90分就攻頂」記者會緊急提前

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）成功徒手征服台北101。而霍諾德攀爬速度實在太快，完全打亂了主辦單位的時間表！原先預估他需要花費2小時才能攻頂，沒想到他僅用90分鐘就輕鬆達陣。

預估2小時爬完 他「飆速」90分鐘收工

據了解，主辦單位在規劃流程時，考量到台北101高達508公尺、且必須克服風阻與體力消耗，保守估計霍諾德約需耗時至少「2小時」才能完成挑戰。也就是說，若從上午9點起攀，預計會在11點左右抵達塔尖。

沒想到霍諾德開爬後展現「神級速度」，過程中甚至還有餘裕停下來與Google員工揮手、跟主持人連線聊天，最終僅耗時1小時31分就就成功攻頂，整整比預期時間早了半小時。

記者會原訂12:15 太早攻頂只好「緊急提前」

霍諾德的「超速」表現，也讓原本安排好的後續行程表緊急調整。原訂於中午12點15分舉行的會後聯訪記者會，因為主角太早收工，若按原定時間舉行，霍諾德得在上面空等太久。

為此，主辦單位緊急通知在場所有媒體，宣布記者會「提前30分鐘」，改至11點45分左右舉行。這場因「選手實力太強」導致的行程突發變更，也成為這場世紀挑戰中，令人津津樂道的有趣插曲。

