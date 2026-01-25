吳怡霈「4個月降5%體脂」瘦4KG早餐菜單公開！喝這3杯：便秘消失了

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈24日大方分享瘦身成果，她透露自從改變早餐飲食習慣，戒掉蛋、奶與咖啡，並改喝「安東尼的三聖杯」後，體重成功從48公斤降至44公斤，體脂也下滑了5%，「連困擾我很多年的便秘都消失了。」

▲吳怡霈公開早餐菜單。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



針對這份神奇的飲食清單，吳怡霈詳細解說執行步驟。她指出，空腹時的第一杯是喝檸檬水，這杯水扮演著「清道夫」的角色。她解釋，由於晚間肝臟正在進行排毒工作，「早上喝一杯檸檬水，可以把這些廢物順利排出體外。」

▲吳怡霈起床會先空腹喝一杯檸檬汁。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



接著間隔20分鐘，吳怡霈第二杯會喝西芹汁，並稱其為「脹氣剋星」，還具有抗發炎、對抗腸道壞菌的功效，通常喝完這杯就會有想上廁所的感覺，「喝了幾個月小腹都消失！」

▲吳怡霈接著會喝西芹汁。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



最後再等待20分鐘，吳怡霈第三杯是喝排毒果昔，內容物包含野生藍莓、香蕉、香菜等五種食材，其作用就像磁鐵一樣，「把藏在體內的重金屬通通吸附帶走」，給予細胞最乾淨的營養。若喝完這三杯仍感到飢餓，她建議可再攝取蒸地瓜、馬鈴薯，或搭配一杯無麩質的五穀漿。

▲吳怡霈最後會喝排毒果昔。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



實行這套飲食法四個月以來，吳怡霈發現「皮膚越來越亮」，每天早上排便也都非常順暢，「如果你也覺得身體重重的，皮膚暗沉，怎麼睡都累」，不妨將這份清單存起來試試看，「身體會給你驚喜的回報！」