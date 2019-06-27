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小S 3年前當李晨面警告：很危險！　范冰冰「會啪啪啪打臉」成真了

記者劉宜庭／綜合報導

范冰冰、李晨27日晚間無預警宣布分手，震驚整個演藝圈。2人過去曾一起上《康熙來了》，當時小S（徐熙娣）就曾當著小倆口的面警告，「你們這樣很危險耶，萬一分手怎麼辦？」而這段影片，如今也被網友翻出熱議，意外掀起討論。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

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▲范冰冰、李晨27日晚間宣布分手。（圖／翻攝自微博）

范冰冰2016年1月時，曾和李晨一起首度現身《康熙來了》，同時成為該節目停播前的最後一組嘉賓。當時蔡康永好奇問，「為什麼竟然願意帶他一起來？」小S也當著小倆口的面前警告，「你們這樣很危險耶，萬一…萬一分手怎麼辦？」范冰冰則順著小S的話自嘲，「對啊，而且又來了一個這麼危險的節目。」

▲小S 3年前就警告范冰冰「很危險」。（圖／翻攝自YouTube）

▲小S 3年前就警告范冰冰「很危險」。（圖／翻攝自YouTube）

▲小S警告。（圖／翻攝自YouTube）

蔡康永接著表示，「因為等一下聊得越是濃情蜜意，將來被人家把那個片段摘出來…。」話還沒說完，范冰冰就接著回，「會啪啪啪打臉！」不過，她下秒轉頭看著李晨，「我想應該不會啦。」李晨當時則開玩笑說，「要上就上最容易打臉的節目，要不然就不上！」

▲小S 3年前就警告范冰冰「很危險」。（圖／翻攝自YouTube）

▲小S 3年前就警告范冰冰「很危險」。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡康永預言2人如果分手，這段片段會被人摘出來。（圖／翻攝自YouTube）

▲小S 3年前就警告范冰冰「很危險」。（圖／翻攝自YouTube）

▲小S 3年前就警告范冰冰「很危險」。（圖／翻攝自YouTube）

▲范冰冰自嘲「會啪啪啪打臉」，下秒轉頭望向李晨改口：「我想應該不會啦。」（圖／翻攝自YouTube）

▲小S 3年前就警告范冰冰「很危險」。（圖／翻攝自YouTube）

▲李晨：「要上就上最容易打臉的節目。」（圖／翻攝自YouTube）

節目上，范冰冰除了大讚男方是個很誠懇的人，被蔡康永問到李晨是她第幾個男朋友？她當時斬釘截鐵地秒回：「他是我最後一個男朋友。」面對小S、蔡康永超驚訝的反應，她語帶肯定地回說，「真的，是我心裡面的感覺。」

當時，小S繼續追問，「可是妳這個話就是說，妳定下他了耶。」范冰冰笑回，「我不想被打臉啊！」接著蔡康永驚訝問，「你們已經談論過這件事了嗎？」李晨則表示，「我覺得可能從一開始就很認真吧。」范冰冰接著說，「我覺得可能到了一定的年紀，因為我現在已經34歲了，所以對於我自己來說，我覺得不管是妳的工作還是生活，都到了一個可以步入下一個階段的一個年齡，是個很合適的年齡。」

▲范冰冰3年前曾跟李晨一起上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube）

▲范冰冰曾放話指李晨是她「最後一個男朋友」。（圖／翻攝自YouTube）

沒想到，事隔短短3年，范冰冰、李晨便宣布分手，4年情斷消息一出，當年小S、蔡康永的話，如今被外界形容根本神預言，不少網友也翻出該影片朝聖，紛紛留言表示，「結果還真的打臉了」、「最後還是被打臉了，就說話別說太早」、「有些話真的不能說得那麼滿」。

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