BY2出道11年罕見頂「眉上齊瀏海」！　拼重新出道…新造型曝光

記者劉宜庭／綜合報導

雙胞胎女團「BY2」由姐姐Miko（孫涵）和妹妹Yumi（孫雨）組成，兩人出道11年，如今參加大陸選秀節目《明日之子3》，回到選手身分，力拚「重新出道」，25日更曬出一張合照，姊妹倆罕見頂著「眉上齊瀏海」入鏡，全新造型公開後，更是大獲粉絲好評，在網路上引發不少討論。

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▲BY2出道11年來，大多頂著中分長瀏海入鏡。（圖／翻攝自Facebook／BY2）



BY2出生自新加坡，1月與簽約11年的經紀公司約滿不續約後，不僅將名字從白煒芬、白煒玲改為孫涵、孫雨，姊妹倆近來更力拚「重新出道」，登上《明日之子3》時，被問到為何要來參賽？兩人透露經歷3、4年的人生低谷，Yumi表示：「那3、4年是人生的大考題，身邊信任的人背叛了你。」更透露是因為工作和愛情，Miko則坦言：「給人一種（被）拋棄的感覺。」

▲BY2登選秀節目《明日之子3》。（圖／翻攝自騰訊視頻）



事實上，BY2從2017年發行專輯《愛又愛》後就鮮少在演藝圈露面，而當兩人聽見大家都在懷疑是不是退出演藝圈時，Miko無奈地說：「很難過，因為我們其實一直存在著，只是我們什麼都不能說、什麼也都不能做。」直到2019年1月兩人宣布與簽約11年的海蝶音樂不續約後，才開始復出活動。

不僅如此，BY2過去大多以中分長瀏海模樣示人，近來2人也改變造型，罕見嘗試頂著「眉上齊瀏海」入鏡，新造型令人耳目一新，更大獲網友好評。此外，自《明日之子3》播出後，關鍵字「BY2實力」一度登上微博熱搜，Yumi截圖後也感性表示：「堅守初心，給真正愛你並相信你的人。」引來不少粉絲紛紛留言力挺，「加油，十年磨一劍，只為更好的結果」、「我們沒有離開過」、「會一直支持妳們的」，在網路上引發一陣熱議。

▲BY2罕見以「眉上短瀏海」造型入鏡。（圖／翻攝自Instagram／Yumi）

▲「BY2實力」登微博熱搜。（圖／翻攝自Instagram／Yumi）