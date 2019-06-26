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網瘋猜「呼麻S姓女主持人」　徐曉晰：人在家中坐禍從天上來

娛樂中心／綜合報導

近來有周刊爆出警方得到一份吸毒藝人名單，其中點名「某S姓女主持人」經常光顧，還提到音樂台VJ走紅、年過半百等特徵，引發網友瘋猜女主持人身份。面對有網友湧入粉絲專頁喊「希望不是妳」，對此，徐曉晰26日親自留言回應，否認傳聞：「人在家中坐禍從天上來，那個誰誰誰我根本連聽都沒聽過啊。」

▲網瘋猜「呼麻S姓女主持人」　徐曉晰：人在家中坐禍從天上來。（圖／翻攝自徐曉晰臉書）

▲網瘋猜「呼麻S姓女主持人」　徐曉晰：人在家中坐禍從天上來。（圖／翻攝自徐曉晰臉書）

▲徐曉晰無奈否認傳聞。（圖／翻攝自徐曉晰臉書）

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江明學18日被發現在新北市深坑租屋處輕生，他生前罹患憂鬱症，更被查出吸食安非他命，情緒相當不穩。據《周刊王》報導，他生前供出毒品藥頭「神經仔」，警方循線抓到人後，神經仔坦承賣毒，更供出一份演藝圈買毒名單。

▲▼江明學。（圖／翻攝自江明學臉書）

▲江明學18日被發現在新北市深坑租屋處輕生。（圖／翻攝自江明學臉書）

▲江明學。（圖／翻攝自週刊王）

▲江明學藥頭供出買毒藝人。（圖／翻攝自周刊王）

據周刊報導，其中，讓神經仔最有印象的，是一名S姓女主持人，曾因為擔任音樂台VJ走紅，雖然年過半百，但身材臉蛋保養得宜，10幾年前嫁給富商後淡出演藝圈，沒多久卻離婚，目前則是偶爾現身公益活動。他表示，該S姓女主持是大麻愛用者，每次都會買很多貨，且一定都是買上等大麻花，大麻花比大麻葉高出許多，加上產量少，價錢也較高，大麻葉1公克約1000至1500元不等，但大麻花可以賣出5倍價格，等於1公克就要價7500元。

然而，該報導一出，外界開始瘋猜該名「S姓女主持人」身分，紛紛從文中提及的特徵開始比對。面對有網友湧入臉書關心喊「希望不是妳」，自VJ出身的徐曉晰26日下午，也親自在臉書無奈留言，疑似對外界影射一事做岀回應，否認傳聞：「人在家中坐禍從天上來，那個誰誰誰我根本連聽都沒聽過啊。」

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