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修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」！　老婆沉默不回話…原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

修杰楷和賈靜雯登記結婚約4年，育有一對女兒咘咘、Bo妞，家庭生活幸福美滿，夫妻倆感情也依舊甜蜜如初。近來小倆口一同外出，現身機場時，他因為等待過程太過無聊，同時又被老婆「無視」對待，忍不住發起小牢騷，一連串舉動卻也讓女方開玩笑虧，「男人怎麼都那麼幼稚呢。」

▲修杰楷、賈靜雯結婚至今感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯和修杰楷計畫要帶女兒們去不同國度生活。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

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▲修杰楷、賈靜雯結婚至今感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

原來，在機場等待班機的過程中，賈靜雯一直低頭看著手機裡的影片，期間還一度看到笑出來，顯見十分投入在影片中，才會讓一旁的修杰楷有種被「無視」的感覺。

▲修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲修杰楷機場等待過程覺得無聊。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲修杰楷被專心看影片的賈靜雯無視。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

當修杰楷開口反應，「我有點無聊。」結果賈靜雯僅說，「去拿點東西來吃。」修杰楷拿完食物回來後，將鏡頭拍向賈靜雯，無奈表示，「誰叫你不理我。」結果老婆依舊沉默不回話，面對女方一邊專注看著影片、一邊將桌上食物塞入嘴中，他忍不住標註代表「掩面」的臉型符號，無奈表示：「我的問題還是沒有解決，他還是無視於我。」

▲修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲賈靜雯要修杰楷去拿點東西來吃。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

▲修杰楷無奈表示依舊被無視。（圖／翻攝自修杰楷Instagram）

面對修杰楷一連串控訴，賈靜雯事後PO出2人合影，並且解釋：「我只是專心在看片，又沒不理你。」最後，她也忍不住笑虧，「男人怎麼都那麼幼稚呢。」畫面中，她對著鏡頭俏皮吐舌，身後的修杰楷則依舊露出無奈表情，夫妻倆一來一往逗趣互動笑翻眾人。

▲修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

▲賈靜雯開玩笑虧修杰楷幼稚。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

至於修杰楷、賈靜雯同時出國期間，孩子們交給誰來照顧？楊銘威23日PO文，曬出方志友一口氣牽著Mia、咘咘及Bo妞的照片，以及梧桐妹的背影畫面，笑說：「爸媽不在沒關係呀！叔叔帶妳們出去玩。」溫馨畫面融化大票網友，就連曾之喬也忍不住留言喊，「咪呀（Mia）也太可愛了！」

▲楊銘威夫婦幫忙帶小孩。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

▲楊銘威夫婦幫忙帶小孩。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

▲楊銘威夫婦幫忙帶小孩。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

▲楊銘威夫婦幫忙帶小孩。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

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