禁對老婆喊「妳說的都對」！　夫妻吵架…男星5重點開示網全服了

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《我最愛的女人們》自開播以來話題不斷，探討男人與老婆、媽媽3人之間的微妙關係，主題也頻頻勾起網友心中共鳴。最新播出節目中，張倫碩和妻子鍾麗緹在路上發生爭執，男星袁成杰（袁成傑）見狀，隨即傳授撫平妻子情緒的5大撇步，「先道歉」的做法與觀點，被網友大讚EQ相當高，意外獲得不少好評。

▲鍾麗緹坦言和張倫碩在購物過程起了爭執。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

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節目中，張倫碩與老婆鍾麗緹因為外出買東西時意見不一，不滿女方沒有尊重他的提議，雙方因而爆出口角，女方還一度在雨中蹲下淚崩。雖然雙方事後經過冷靜溝通，有稍微把話說開，但當眾人一同坐下來聊天時，一旁的陳芊芊仍發現2人臉色不對勁，鍾麗緹才鬆口坦承，稍早和張倫碩有過一些矛盾。

▲張倫碩還原過程，表情和態度被袁成杰糾正。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

張倫碩接著還原當時經過，解釋矛盾導火線，「我老婆問我意見，然後我說意見，她就否定我的意見，然後我說：『好好好，那妳這樣…』」講到一半，一旁的袁成杰立刻打斷，「你看你看，你這個表情就不對，這個表情出來就是錯的！」

▲袁成杰認為張倫碩太理性了。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

袁成杰開始「開課」，傳授自己平時和老婆相處的方式，他也給予張倫碩意見：「你太理性了，哥們，你不用去跟她討論，這個是對是錯。」接著，張倫碩繼續轉述，稍早與鍾麗緹的溝通過程，經過3次意見都不被採納後，無奈之下只好說：「那好吧，那妳說怎麼做就怎麼做。」做法再度被袁成杰批評，「錯！雖然你內心會有挫敗感，但是你一定要參與討論。」

▲袁成杰教張倫碩必須要參與和妻子的討論。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

後來，張倫碩坦言，之後曾向鍾麗緹說：「我錯了，妳說的都對。」一番話依舊不獲袁成杰認同，對方指出：「錯！你這個態度又錯，『我錯了，妳說的都對』，這種就是有氣的！其實潛台詞就是：『隨妳怎樣，我只是讓妳開心。』」

▲張倫碩「妳還要我怎樣」被袁成杰列為禁止言論。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

張倫碩接著又無奈表示：「作為一個鋼鐵直男，我當時都矇了，『妳還要我怎樣？』」袁成杰則回，「不能說這個話，錯！錯錯錯！」列出這幾個禁忌用詞後，袁成杰也親自做出示範，將張倫碩原先說的「我錯了，妳說的都對」，改成「這樣想起來好像是我…真的是我錯了，我應該早聽妳的」，立刻讓眾人感受到差異，他表示，自己遇到此類狀況，常會先說「都怪我」緩和態度：「先承認錯誤，再慢慢想辦法解決問題。」

▲袁成杰親自示範道歉。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

▲袁成杰認為應先緩和態度，再慢慢解決問題。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

袁成杰一番言論，不但獲得現場所有人的認同，節目播出後，更是大獲網友好評，不少人紛紛留言激讚，「袁成杰真的是情商很高的，老公和兒子的角色都做得很棒」、「看了這個節目，我也是被他圈粉了，每天都在換想我老公啥時變成這種暖男」、「袁成杰這個是標準啊」，在網路上意外引發一陣熱議。



▲網友反應。（圖／翻攝自微博）



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