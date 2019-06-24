ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女神DJ SODA因為擁有「韓星等級」外貌及身材，在網路上擁有超高人氣，甚至還曾被外界形容是「漫畫裡走出來的人物」。她私底下穿搭風格大膽，平時也常在社群網站，分享一系列大尺度辣照，近來PO出工作當DJ時，整個人隨著音樂擺動的影片，胸前雙峰跟著狂晃的火辣畫面，頓時讓大票網友鼻血狂流！

▲Dj Soda泰國度假。（圖／翻攝自IG／Dj Soda）

▲DJ SODA。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▲DJ SODA。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

請繼續往下閱讀...

▲DJ SODA擁有甜美外型及火辣身材，常在社群網站分享一系列辣照。（圖／翻攝自DJ SODA的Instagram）

DJ SODA平時常透過社群網站，分享一系列生活、工作點滴，她23日晚間PO出一段影片，現場正在播放美國饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）的歌曲《Old Town Road》，擔任DJ的她站在音控台上，脖子上掛著耳機，一邊專注混音，期間更不時隨著音樂擺動，開心融入在現場熱鬧氣氛中。

▲DJ SODA隨著音樂熱舞、擺動身軀。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▲DJ SODA穿著粉色低胸背心登上音控台工作。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

格外引人注意的是，DJ SODA整個人隨著音樂搖擺，胸前傲人雙峰也隨之晃動，加上當天她穿著粉色短版細肩帶背心，布料幾乎快要包不住豐滿上圍，胸部渾圓形狀更是全被看光，性感指數破表，影片PO網後短短5小時，便吸引近20萬人觀看，顯見人氣相當高。

▲DJ SODA隨著音樂熱舞、擺動身軀。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▲DJ SODA隨著音樂熱舞、擺動身軀。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▲DJ SODA隨著音樂熱舞、擺動身軀。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▲DJ SODA隨著音樂熱舞、擺動身軀。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▲DJ SODA隨著音樂熱舞、擺動身軀。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▼DJ SODA在音控台隨音樂擺動。（影片／取自Instagram／DJ SODA，如遭刪除請見諒。）

推薦閱讀

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」！　老婆沉默不回話…原因曝光

修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」！　老婆沉默不回話…原因曝光

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相！

黃氏兄弟「瑋瑋不姓黃」？　哲哲：我也好奇…他首曝身分證揭真相！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

最萌伴郎！胡歌扮兔女郎　套「粉色小短裙＋兔耳」畫面萌炸

最萌伴郎！胡歌扮兔女郎　套「粉色小短裙＋兔耳」畫面萌炸

羅大佑《皇后大道東》遭陸音樂平台下架！　1周前曾談反送中

羅大佑《皇后大道東》遭陸音樂平台下架！　1周前曾談反送中

陳妍希點餐「4大禁忌」超逼人！　黃渤一聽嚇傻：怎麼吃啊？

陳妍希點餐「4大禁忌」超逼人！　黃渤一聽嚇傻：怎麼吃啊？

禁對老婆喊「妳說的都對」！　夫妻吵架…男星5重點開示網全服了

禁對老婆喊「妳說的都對」！　夫妻吵架…男星5重點開示網全服了

老公陪兒子玩「危險遊戲」！　理科太太親睹畫面發火

老公陪兒子玩「危險遊戲」！　理科太太親睹畫面發火

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

DJ SODA

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、請夏4女solo的完美示範
  2. 蜘蛛人、猛毒合體破局！索尼影業「保留電影各自獨立」
  3. 蔡依林6度代言金牌！新廣告展現「台灣拼勁」為自己勇敢乾杯
  4. 被爆「偷吃兄弟老婆」PG ONE復出了！　演唱會痛哭吐2年神隱心聲
  5. 趙心妍生女2年「仍有G罩杯滿滿母奶」　一次升級2 Cup胸部就多10kg！
  6. 《別問我是誰》茱麗葉畢諾許無畏裸露　飢渴得如此自然
  7. 鄭秀文時隔2月「首度同框許志安」　不怕健身房傷情…微勾嘴角悄曬恩愛
  8. 「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！
  9. 男星《極限挑戰》全程「被消失」！　網揭背後關鍵原因：不意外
  10. 百人公園冒雨排隊…一看竟是「偶像劇男星」親做甜點送粉絲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366