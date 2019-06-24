DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女神DJ SODA因為擁有「韓星等級」外貌及身材，在網路上擁有超高人氣，甚至還曾被外界形容是「漫畫裡走出來的人物」。她私底下穿搭風格大膽，平時也常在社群網站，分享一系列大尺度辣照，近來PO出工作當DJ時，整個人隨著音樂擺動的影片，胸前雙峰跟著狂晃的火辣畫面，頓時讓大票網友鼻血狂流！

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▲DJ SODA擁有甜美外型及火辣身材，常在社群網站分享一系列辣照。（圖／翻攝自DJ SODA的Instagram）



DJ SODA平時常透過社群網站，分享一系列生活、工作點滴，她23日晚間PO出一段影片，現場正在播放美國饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）的歌曲《Old Town Road》，擔任DJ的她站在音控台上，脖子上掛著耳機，一邊專注混音，期間更不時隨著音樂擺動，開心融入在現場熱鬧氣氛中。

▲DJ SODA穿著粉色低胸背心登上音控台工作。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

格外引人注意的是，DJ SODA整個人隨著音樂搖擺，胸前傲人雙峰也隨之晃動，加上當天她穿著粉色短版細肩帶背心，布料幾乎快要包不住豐滿上圍，胸部渾圓形狀更是全被看光，性感指數破表，影片PO網後短短5小時，便吸引近20萬人觀看，顯見人氣相當高。

▲DJ SODA隨著音樂熱舞、擺動身軀。（圖／翻攝自Instagram／DJ SODA）

▼DJ SODA在音控台隨音樂擺動。（影片／取自Instagram／DJ SODA，如遭刪除請見諒。）