上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

記者劉宜庭／綜合報導

上原亞衣是日本知名AV女優，曾是業界「童顏巨乳」的代名詞，2016年引退至今3年時間，一度將社群網站關閉，直到前陣子才重新開啟推特及IG帳號，並陸續更新近況及美照。引人注意的是，她在引退期間努力節食、減肥，共瘦了整整10公斤，減重前後對比照的驚人改變，也讓網友驚訝不已。

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▲上原亞衣日前宣布重新回歸社群網站，並陸續曬出美照。（圖／翻攝自上原亞衣推特、Instagram）

上原亞衣自3年前引退後，依舊擁有高人氣，每隔一段時間，就會出現在網友的討論中，日前宣布正式回歸社群網站，消息一出，更是讓大票粉絲興奮不已，短短約3個禮拜的時間，推特就吸引超過12萬人追蹤，不少女優也大力宣傳「前輩」回歸的消息，不難看出她在業界的好人緣，以及在粉絲心中的地位。

引退期間，上原亞衣努力減肥，除了持之以恆的運動習慣，對於飲食也十分講究，不但需少油少鹽，就連熱量、用餐順序，以及喝水的時間和量都有在控制。

▲上原亞衣引退3年瘦了整整10公斤。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

經過長時間的努力，上原亞衣共瘦了整整10公斤，體脂肪也下降了約百分之7、8，她13日透過IG發文，曬出減肥前後對比照，這也是她引退之後，首度鼓起勇氣穿泳裝。畫面中，她整個人瘦了一大圈，大腿中間多了大截空隙，腹肌線條變得明顯，臉蛋也消瘦成V臉，就連原先的傲人E罩杯也跟著縮水，剩下約B罩杯的即視感。

▲上原亞衣表示這是她引退後，第一次鼓起勇氣穿泳裝。（圖／翻攝自上原亞衣推特）



儘管已經明顯瘦了，但上原亞衣並未因此而鬆懈，她表示，最近開始持續仰臥起坐，「想添更多的肌肉量！」不過，她變瘦近照曝光後，不少粉絲卻紛紛想念起她引退前的模樣，「真的太瘦了，胸部也縮水，還是以前的上原亞衣好看」、「我還是喜歡以前有點肉感的她」，在網路上意外掀起不少討論。