直擊片／楊丞琳演唱會索吻！　嘉賓狂親3次：等好久了❤

記者關韶文／台北報導

楊丞琳22日晚間在南寧開唱，舉辦《青春住了誰》世界巡演，嘉賓邀請好友陳妍希合唱。兩人在拍攝《換換愛》時結緣，首度在觀眾面前合唱《缺氧》，成功掀起粉絲集體回憶，而楊丞琳也按照演唱會慣例，向嘉賓索吻，這一親就是連三親，讓粉絲叫聲連連。

▲▼楊丞琳南寧開唱。（圖／太陽娛樂提供）

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楊丞琳誠意十足換上全新「橙色」秀服，和好友陳妍希合唱《缺氧》，「剛剛跟陳妍希在擁抱的時候真的非常想哭。」陳妍希也感動表示，「聽到這首歌特別有感覺，我不知道大家知不知道，這首歌是《換換愛》片尾曲，那是我12年前演的第一部戲。」楊丞琳笑說，「我是見證了一個新人到天后的誕生，你們說我是不是非常老藝人。」

▲楊丞琳、陳妍希上演女女吻。（圖／太陽娛樂提供）

由於出道較早，楊丞琳也坦言當時的自己並不好親近，「我過去是一個在交友上有保護色的人，因為我出道比較早，比較不太理解江湖險惡，所以常常在友情的這方面跌腳，但陳妍希讓我相信，在演藝圈兩個美女是可以做朋友的，是不存在任何的嫉妒，然後永遠彼此祝福。」

楊丞琳按照演唱會慣例，邀請陳妍希接吻，一連就親了三下，陳妍希也開心表示，「我期待好久了！」離場前，楊丞琳還接著開玩笑說，「你如果當別人嘉賓我會吃醋！」陳妍希則幽默回應，「是要斷了我當演唱會嘉賓的路嗎？」