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閨蜜手機「驚見男友升旗床照」　白甜網紅才發現：3好友同時偷偷來！

記者張筱涵／綜合報導

網美本本（江佑真）長相甜美可愛，說話風格犀利又直接，定期更新影片至今累積了44萬訂閱者，日前找來蕾菈一起談論超慘的感情史，不只過去曾被男友在大庭廣眾下賞一巴掌，還遇到閨蜜背叛。

▲本本在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／本本）

▲本本在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／本本）

本本回憶起學生時代和男朋友吵架時，因為彼此鬧得很尷尬就讓閨蜜去和對方聯絡，沒想到這卻成了被背叛的起因。原本她們之間可以毫不避諱互相看手機，但從這次事件後閨蜜只要手機一亮起就會立刻抽走，也不再像過去一樣可以坦然給對方看手機。

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結果本本有一次看了閨蜜手機，發現男朋友竟然拍了一張躺在床上而下面搭帳篷的照片給對方，雖然已經過去許久但回想起來還是很生氣，大罵當時的男友尺寸超細還長得像豬尾巴。沒想到分手後除了這個閨蜜還有另個朋友一起共享渣男前男友，讓人聽了都露出無言笑容，結果她上了高中又遇到3個好朋友一起搶自己男朋友，一路走來情史真的相當坎坷。

▲本本在閨蜜手機發現男友升旗照。（圖／翻攝自YouTube／本本）

▲本本在閨蜜手機發現男友升旗照。（圖／翻攝自YouTube／本本）

▼本本的渣男黑情史大PK | 誰的前任比較"沒有拿捏好分寸" Ft.蕾菈。（影片／取自本本YouTube，如遭刪除請見諒）

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