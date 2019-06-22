球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

記者劉宜庭／綜合報導

近來日本盛行「手放しタピオカ（放手喝珍奶）」，不少大胸女孩紛紛嘗試，直接將珍珠奶茶（波霸奶茶）放在胸前，成為另類吸睛畫面。人氣網紅球球不僅挑戰成功多次，近來還和直播主哈梓喵（Haz）合作，呈現「雙人花式」版本的放手喝珍奶，超兇畫面一PO網，立刻讓上萬名網友暴動留言、紛紛狂喊太犯規啦！

▲球球、哈梓喵私下交情相當好。（圖／翻攝自哈梓喵Instagram）



請繼續往下閱讀...

球球外型甜美，同時擁有性感身材，不久前還被票選為「台男性幻想YouTuber」冠軍，近來跟上「放手喝珍奶」風潮，日前不止一次成功挑戰「真奶放珍奶」，超兇畫面辣翻不少網友。

▲球球日前挑戰「放手喝珍奶」。（圖／翻攝自球球Instagram）

事隔數日，球球今（22日）曬出與哈梓喵的合照，2人正面對著彼此，胸部互相靠近，輕鬆讓2杯珍珠奶茶，穩穩地擺放在雙方胸上，她也在文中形容：「給你滿滿的，大，平，台！」此外，由於2人同樣穿著緊身剪裁的上衣，頓時讓豐滿上圍形狀清楚現形，大方展現傲人好身材。

▲球球、哈梓喵花式喝珍奶，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自球球Instagram）

球球和哈梓喵「雙人花式喝珍奶」照片曝光後，短短約1小時，就吸引超過4萬人按讚，同時也引來大票網友暴動留言，「這個有夠兇」、「要噴鼻血了」、「安內母湯啦」、「身材超好」，在網路上意外掀起不少討論。