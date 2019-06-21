鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

網紅米砂（Misa）自稱是「老濕姬」，常在社群網站分享大尺度辣照，作風相當大膽。近來，她難得邀請到「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla），尬聊「夏天不穿內衣」的話題，沒想到，期間對方直接在鏡頭前喬奶，大尺度的畫面及聊天內容，也在網路上意外掀起一陣熱議。

▲蕾菈、米砂聊天主題為「夏天不穿內衣」。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）



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由於聊天主題設定為「夏天不穿內衣」，加上米砂在事前有提醒不要穿內衣，於是蕾菈果真沒穿內衣，就直接赴約錄影，結果反而是米砂仍穿著內衣入鏡，讓被衝康的她忍不住笑說「超無奈的！」

蕾菈身材姣好、個性率真，因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號。這次與米砂合拍影片中，她坦言，自從生完小孩後，胸部明顯下垂，所以必須要穿內衣把胸型撐起來：「我可以很誠實地說，胸部就不好看啊，你如果不穿內衣，胸型是很醜的，會比較垂。」米砂則說，夏天不喜歡穿內衣的原因是，汗會卡在內衣裡面，結果蕾菈回說，「我覺得很香耶，那個味道。」回答讓她瞬間綜藝摔驚呼，「什麼？！」

▲蕾菈沒穿內衣附約，還直接在鏡頭前喬胸。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

然而，格外引人注意的是，聊到這裡，蕾菈突然伸手，朝著胸前衣物裡頭挖，直接在鏡頭前喬胸部，雖然畫面被打上厚厚一層馬賽克，仍勾起大票網友心中遐想，不少粉絲更留言喊，「萬惡的馬賽克」、「本來就很正常的衣服，加了馬賽克感覺好色情」。至於打上馬賽克原因，米砂則語帶無奈地解釋：「馬賽克是因為現在youtube連乳溝都不給過了，煩。」

▼蕾菈、米砂聊「夏天不穿內衣」。（影片／取自YouTube／Misa米砂，如遭刪除請見諒。）