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于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

記者劉宜庭／綜合報導

羅志祥2015年和周揚青交往至今，感情相當穩定，19日卻被週刊爆出，2016年和女星于大夢疑似有地下情，于大夢甚至串通狗仔偷拍，想逼退正宮周揚青奪位。不過，面對傳聞，小倆口依舊出雙入對，21日更同步發文放閃，顯見堅定感情完全不受影響。

▲周揚青。（圖／翻攝自微博／周揚青、羅志祥）

▲羅志祥、周揚青交往以來，感情一直穩定甜蜜。（圖／翻攝自微博／周揚青、羅志祥）

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于大夢日前被週刊踢爆，2016年底曾向朋友透露有了新戀情，對象還是演藝圈的天王，且交往半年，她和朋友的對話訊息曝光後，週刊發現對話中她要求狗仔來偷拍的地點，竟是羅志祥的家，據友人透露，她雖然知道羅已有女友，但一直堅信自己可以奪位，在心有不甘的情況下才決定設局偷拍。

于大夢經紀公司也向《ETtoday星光雲》透露，于大夢確實向公司說過與羅志祥在交往，甚至曾設局想讓媒體拍到他們的交往證據，不過未果。據悉，在該事件後，于大夢也為了療傷離開台灣赴美求學，從此不參與任何的演藝工作。

▲于大夢和羅志祥。（圖／翻攝自IG）

▲于大夢自稱與羅志祥交往過，並設局請媒體偷拍。（圖／翻攝自于大夢IG）

不過，針對此事，不過羅志祥公司則回應，于大夢是工作人員的朋友，兩人確實認識，但已幾乎沒有聯繫。在消息傳出後相隔2天，羅志祥今（21日）PO出一張打鼓照，不久後，女友周揚青也曬出同款照片，從畫面中場地及鼓架位置可以看出，小倆口是在同個地點拍照，連穿搭都有些相似，舉動被形容是低調放閃，這也是自週刊放出爆料消息後，2人首度同步發文。

▲于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文。（圖／翻攝羅志祥Instagram）

▲于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文。（圖／翻攝周揚青Instagram）

▲羅志祥、周揚青同步發文低調放閃。（圖／翻攝羅志祥、周揚青Instagram）

不僅如此，在傳聞爆出後的當晚，羅志祥與周揚青就和周杰倫夫婦一起，現身河濱公園打球，用行動證明小倆口感情完全不受事件影響，在場友人更向《ETtoday星光雲》透露，「兩個人直到事件當天，都還是黏在一起，周也有到場陪羅志祥打球。」而事件發生後，除了愛相隨打籃球外，周揚青也曾在IG限時寫下：「龍蝦龍蝦蝦不蝦」，疑似用暗喻方式，捍衛自己正宮地位。

▲▼周揚青。（圖／翻攝周揚青、周杰倫IG）

▲羅志祥、周杰倫兩對愛侶一同打球。（圖／翻攝周揚青、周杰倫IG）

▲▼周揚青。（圖／翻攝周揚青、周杰倫IG）

▲周揚青不久前曾在IG表達無奈心情。（圖／翻攝周揚青Instagram）

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