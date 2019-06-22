汪小菲罵3歲兒：男生有什麼好哭！　大S翻臉回嗆「你閉嘴」…網友戰翻了

記者田暐瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲結婚9年，育有一對兒女汪希玥（小玥兒）和汪希箖，對兒女相當寵愛的她，人因為在外地錄影，擔心兒女在台灣被地震嚇到，趕緊打回家問候，聽到兒子嚇得大哭，她心疼安慰，但汪小菲卻立刻嚴厲斥責兒子：「男孩子有什麼好哭！」一秒惹火大S開罵：「閉嘴！汪小菲！」

大S和姊妹們為了錄製《我們是真正的朋友》飛到緬甸，得知台灣發生芮氏6.1地震，她擔心地打了視訊電話回家關心兒女狀況，聽到兒子被地震嚇得大哭，她心疼送上親親安慰，此時汪小菲聽到兒子因為地震大哭，在旁斥責：「你有哭？你一個男孩子地震有什麼可哭的？」





▲大S罵汪小菲。（圖／翻攝自YouTube／WeTV 台灣）



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聽到汪小菲這句話，大S理智線一秒斷裂，指著電話那一頭的汪小菲開罵：「Shut up！汪小菲！」汪小菲立刻不敢說話，而大S則是隨即切換溫柔模式，輕聲安慰兒子不要害怕，展現十足愛護兒女的心情。

對於大S夫妻倆不同的教育方式，也引起網友不同看法的論戰，「不管大人小孩，都有害怕的東西」、「要尊重每個人的想法，即使是小孩子」、「為什麼男孩子就一定不能哭不能怕」、「大S的觀念是對的」，但也有人笑虧汪小菲，「在家裡地位一目了然」、「被罵了就不敢講話」。

▲汪小菲和大S。（圖／翻攝自微博）