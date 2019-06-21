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孫翠鳳女兒結婚了！　新朗「4字承諾」娶走明華園第3代接班人

記者傅家妤／綜合報導

60歲孫翠鳳有著「歌仔戲第一小生」的封號，至今是明華園戲劇總團的當家台柱，她21日晚間突透過官方臉書，曬出多張小女兒陳昭賢的婚紗照，與眾人分享女兒出嫁喜訊，「明華園家族再添一名新生力軍！」不少網友也紛紛在底下獻上祝福，掀起不少熱議。

▲孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代打。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

▲孫翠鳳「明華園」的當家台柱。（圖／翻攝自臉書／孫翠鳳）

▲▼孫翠鳳。（圖／翻攝自Facebook／孫翠鳳）

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▲孫翠鳳小女兒陳昭賢嫁人了。（圖／翻攝自Facebook／孫翠鳳）

孫翠鳳官方臉書小編發文，幫老闆宣布喜訊，「老闆說要低調～低調～低調～，小編很低調～很低調～非常低調～已經趴到地上了，很小聲地說喔，不認識的人都沒說喔！總團長家的小女兒昭賢結婚囉！」原來是孫翠鳳的小女兒出嫁了，發文中還特別透露，新郎所許下愛的誓言，就是「讓昭賢『平凡快樂』過一輩子。」雖然只有簡單一句話，但足以看見男方對陳昭賢的寵愛，令人稱羨。

▲▼孫翠鳳。（圖／翻攝自Facebook／孫翠鳳）

▲▼孫翠鳳。（圖／翻攝自Facebook／孫翠鳳）

▲陳昭賢身披白紗的模樣非常幸福。（圖／翻攝自Facebook／孫翠鳳）

從曝光的婚紗照中可以看到，身穿白色婚紗的陳昭賢，與老公相擁著腰，臉上滿滿都是幸福的笑容，兩人相依偎的模樣也非常甜蜜。許多粉絲也紛紛在底下獻上祝福，「恭喜」、「恭喜，昭賢要永遠幸福喔」、「男的帥女的美，恭喜恭喜」、「恭喜孫姐再次當丈母娘！」

事實上，31歲的小女兒陳昭賢是明華園第三代接班人，從小在劇團中長大的她，不僅能勝任多個角色，連幕後的工作也非常熟悉，年紀輕輕的她在2012年還創辦了「風神寶寶兒童劇團」，是台灣首個結合歌仔戲與東方文化來說故事的兒童劇場。

▲▼孫翠鳳。（圖／翻攝自Facebook／孫翠鳳）

▲孫翠鳳官方臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／孫翠鳳）

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明華園, 陳昭賢, 孫翠鳳

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