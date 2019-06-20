小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

記者李湘文／綜合報導

藝人謝忻因為出軌阿翔，不只緊急遭經紀公司冷凍，也受到不少圈內人責難。小甜甜身為謝忻的好友，日前得知此事，先是驚訝「如果真的做錯事，就該為自己的行為負責」，近期在Instagram發閨蜜合照，更是不見謝忻，被部分網友酸撇清太快，為此無奈作出回應：「不相干的事，就別節外生枝了。」

▲小甜甜和謝忻原是好友。（圖／翻攝自謝忻Instagram）

小甜甜日前在Instagram上傳跟愷樂的合照，跟對方一起嘟嘴俏皮自拍，並寫下：「管愛情親情或友情，當你找到一個願意陪你躲雨，幫你撐傘的人，那就是真愛吧？一定要好好珍惜愛戴。我願意為愷樂鼻哺撐陽傘，她很怕曬黑，她說她也願意幫我撐傘只是……她常常把傘忘在各個地方耶。」

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▲小甜甜PO出愷樂合照，表示願意為對方撐陽傘。（圖／翻攝自小甜甜Instagram）

此外，小甜甜20日又PO出跟愷樂、莎莎（鍾欣愉）一起開心聚會的照片，慶祝珍貴的13年友情，大呼珍惜：「對了，閨蜜是什麼？她們2個就是半夜都在抓我偷吃蛋黃酥，馬卡龍，叫我站上體重機時時檢視自己，不講好聽話……對你最嚴格的人……因為只有她們才是真的真心希望你好不讓你丟臉的人……我愛你們。」

▲小甜甜PO出跟愷樂和莎莎拍的合照，被酸撇清謝忻。（圖／翻攝自小甜甜Instagram）

不過，小甜甜接連發出這2篇文，都提到「撐傘」、「偷吃」、「閨蜜」等詞，引來部分網友聯想謝忻事件。有人便直接留言嗆「那謝忻呢」、「一發生事情，好像就急著撇清關係了」、「對啊，跟其他人就撇清了呢，一直連po其他朋友呢」，紛紛酸她原本跟謝忻還是好友，在出事後卻劃清關係。

▲小甜甜親自回覆網友。（圖／翻攝自小甜甜Instagram）

對此，小甜甜直接在留言底下回覆，否認刻意跟謝忻撇清關係：「可以好好看看我所有IG，我從未避諱告訴全世界愷樂是我生命中第1名，我們3個就是一起長大。」她反過來指網友太敏感，也因13年友情被潑冷水而傻眼，直言：「不相干的事，就別節外生枝了，生活簡單點。」

▲小甜甜親上火線反擊網友說法。（圖／翻攝自小甜甜Instagram）

事實上，小甜甜在先前謝忻、阿翔傳出曖昧時，曾多次幫好友背書，解釋謝忻是因為和浩角翔起一起主持節目，所以感情才比較好，還說過「比起阿翔，謝忻比較欣賞浩子」。不過，她近日看到新聞，驚訝得知謝忻和阿翔真的出軌，直言「好傻眼」，也說「如果真的做錯事，就該為自己的行為負責」。