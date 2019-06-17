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浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

記者林彥君／台北報導

「浩角翔起」成員陳秉立（阿翔）12日被爆出和同公司的謝忻外遇，震驚演藝圈。在事件後6天，阿翔老婆Grace發文提到：「陳秉立換我替你撐傘。」間接表示原諒阿翔，而明（18日）浩子將陪同阿翔召開記者會，讓網友大讚：「浩子太有義氣。」也有眼尖網友發現浩子再次神預言。

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▲浩角翔起。（圖／翻攝自浩角翔起粉絲團）

▲浩子將和阿翔一起出席記者會。（圖／翻攝自浩角翔起粉絲團）

在阿翔爆出軌的前一天，浩角翔起的粉絲專頁就貼出浩子穿著黃色衣服，露出溫暖燦笑的撐傘照，貼文寫著：「這雨......用倒的啊！！！傘外下爆雨，傘內也在下小雨...」有網友意外發現，呼應Grace今貼文中說的：「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯」，直呼：「浩子是預言家！」

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▲▼阿翔和謝忻。（圖／資料照記者林彥君攝）

▲阿翔和謝忻爆出婚外情。（圖／資料照記者林彥君攝）

網友日前先是翻出浩角翔起3年前主持《食尚玩家》的片段，當時浩子虧阿翔：「你偷吃要擦嘴，每次都被你老婆抓到。」隨著影片被挖出，也讓網友大讚浩子的預言功力。

阿翔和浩子組團後，一直有兩人不和傳聞，兩人在工作時雖有十足默契，私下卻沒有太多互動，彼此僅是「同事關係」，在阿翔去年底爆出和謝忻車上密會48分鐘，當時浩子更極力為阿翔背書。在阿翔和謝忻激吻照曝光，浩子義氣相挺陪搭檔阿翔出席明天的記者會，共同面對。

▲▼浩子 。（圖／翻攝自浩角翔起臉書）

▲浩子日前貼出撐傘照 。（圖／翻攝自浩角翔起臉書）

阿翔在12日在錄民視《綜藝大集合》時出面道歉，面露微笑遭批沒誠意，該節目主持人之一的謝忻則臨時請假未出席，而謝忻在《大集合》的主持未來改由張文綺接棒，謝忻事後也未公開露面，被公司無限期冷凍。而明天記者會，謝忻也將不會出席。

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▲阿翔偷吃事件延燒多日。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 浩子

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