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MONSTA X元虎「演唱會前1天宣布缺席」　剛到大馬又折返原因曝光…粉絲崩潰

記者張筱涵／綜合報導

韓團MONSTA X（몬스타엑스）目前正忙於世界巡迴演唱會，原計22日舉辦馬來西亞場，成員們也都在21日搭機飛往吉隆坡，怎料接機的粉絲們遲遲不見元虎的身影，一直到晚上官方發出聲明才知道他將缺席演唱會。

▲MONSTA X正在進行世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自推特／OficialMonstaX）

▲MONSTA X正在進行世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自推特／OficialMonstaX）

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MONSTA X全體成員21日現身仁川機場準備前往馬來西亞，可能因為前一天才剛從回國又要出國，每個人看起來都有些疲累，特別是民赫整個人睏到眼睛都睜不開。即使如此他們還是親切地向來送機的粉絲和媒體打招呼，並且期待著即將和馬來西亞粉絲見面。

▲MONSTA X在21日現身仁川機場準備前往馬來西亞。（圖／翻攝自YouTube／Newsen）

▲MONSTA X在21日現身仁川機場準備前往馬來西亞。（圖／翻攝自YouTube／Newsen）

不過到了馬來西亞機場時，入境大廳卻遲遲沒看見元虎身影，MONSTA X官方推特當天晚上11點發出正式聲明：「MONSTA X成員元虎因故不能參加2019 MONSTA X WORLD TOUR in KUALA LUMPUR，首先想和各位粉絲表達歉意，對不起。」

明明有出國卻突然宣布不參加讓粉絲都相當錯愕，官方聲明緊接著說明：「MONSTA X在21日為了世巡出發前往馬來西亞，但到了機場成員元虎遺失了護照沒辦法入境馬來西亞，為了參與演出緊急回到韓國申請急件，雖然查詢了盡快再次飛過去的機票，但還是沒辦法即時參加到演唱會和會後的活動。」

▲MONSTA X正在進行世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自推特／OficialMonstaX）

▲MONSTA X聲明。（圖／翻攝自推特／OfficialMonstaX）

雖然沒辦法參加演唱會，但元虎認為還是必須去馬來西亞一趟，22日再次現身機場並且順利抵達吉隆坡，讓等待的粉絲都相當感動。即使是人人都有可能會犯的錯，但仍在聲明發出後有部分人表示「也太不小心了吧」、「這麼重要的東西也會弄不見」、「粉絲該怎麼辦啊，票都買了去了也看不到元虎」。 

另部分粉絲相信元虎比誰都還要自責難過，在推特發起了「weloveyouwonho」的話題活動，同時寫下溫暖話語希望能替偶像打氣，成員們也在演唱會上代為表達歉意，相約下次一定會再去馬來西亞和粉絲見面。

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MONSTAX, 몬스타엑스, 元虎

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