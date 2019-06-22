朴寶劍飆跳BTS新歌《Boy with Luv》！　舞步訣竅「V教的」全場嗨了

記者劉宜庭／綜合報導

南韓演員朴寶劍能演能唱又能跳，從小夢想當歌手的他，22日晚間在菲律賓馬尼拉舉行見面會時，不僅再度展現精湛舞技，期間還飆跳防彈少年團（BTS）的新歌《Boy with Luv》，瞬間嗨翻全場歌迷！

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▲朴寶劍4月曾來台舉行見面會。（圖／資料照／記者李毓康攝、讀者提供）

朴寶劍2015年主演《請回答1988》後，人氣扶搖直上，謙虛有禮的態度，更是受到大票粉絲喜愛。他近來舉行亞洲巡迴見面會，4月份舉行台北場時，也表演了多首不同風格的歌曲，讓不少粉絲直呼超滿足。

特別的是，今（22日）在菲律賓舉行見面會時，朴寶劍難得飆跳BTS日前推出的新歌《Boy with Luv》，表情、動作都十分精準到位，驚豔全場。他也表示，這首歌是和好友V（金泰亨）一起練習的，對方有告訴他每個舞步的訣竅。

▲朴寶劍菲律賓見面會飆跳BTS新歌。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



事實上，V、朴寶劍相識許久，個性活潑愛交友的V多年前主動搭訕朴寶劍，他向朴表示「戲劇《明日如歌》很好看」，只是當下沒有交換電話，直到後來透過友人知道對方的聯絡方式，他主動打電話給朴寶劍，最後結成摯友，私下也時常相約出遊。

前陣子防彈少年團在香港開唱時，朴寶劍也親自前往應援，還被拍到坐在觀眾席第一排，手上則拿著「應援手燈」阿米棒，用行動力挺好友。

▲朴寶劍和防彈少年團的V是好友。（圖／翻攝自朴寶劍推特）