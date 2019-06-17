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宋芸樺撿到槍　「壓力爆表」狂嗆資深前輩金士傑！

記者林映妤／台北報導

宋芸樺在《我的青春都是你》飾演熱血少女周林林，為爭取動物權益，當眾嗆聲教授金士傑，面對這位氣場超強大的資深前輩，宋芸樺坦言很有壓力，金士傑倒是一派輕鬆，「像跟自己孩子玩耍一樣，充滿活力！」

▲▼《我的青春都是你》宋芸樺、宋威龍、金士傑、王月。（圖／群星瑞智提供）

▲《我的青春都是你》宋芸樺大嗆金士傑。（圖／群星瑞智提供）

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片中宋芸樺考上畜牧系，為了保護實驗動物，槓上金士傑扮演的畜牧系教授，其實她一直很喜歡金士傑的舞台劇，常想像跟金老師對戲的感覺，看劇本時發現要跟他吵架，頓時壓力很大，忐忑不安的說：「金老師氣場很強，能量很足，只要站著不說話就會讓你覺得『好吧，你說的都對』，好處是這種緊張感，很容易讓我進入角色，想反抗又不敢的心情。」

大前輩金士傑則安慰她，其實自己青春時期，只是跟老師報告一個事情也是說得結結巴巴。這次他和一堆20多歲年輕人合作印象深刻，「之前也有和年輕小朋友合作的經驗，但這次特別明顯，因為這次拍戲全是小孩沒有一個大人。整體體驗很有趣，就像跟自己孩子玩耍一樣，充滿活力。」

▲▼《我的青春都是你》宋芸樺、宋威龍、金士傑、王月。（圖／群星瑞智提供）

▲▼《我的青春都是你》王月飾演虎媽。（圖／群星瑞智提供）

▲▼《我的青春都是你》宋芸樺、宋威龍、金士傑、王月。（圖／群星瑞智提供）

電影裡還有位資深前輩王月飾演宋芸樺的媽媽，她望女成鳳逼女兒讀書，母女倆成天鬥智，宋芸樺想盡辦法偷跑又被媽媽抓回來，這場母女攻防戰還莫名牽連到隔壁的學霸鄰居宋威龍，害宋威龍成績一落千丈。

雖然演虎媽，但現實中王月卻是個超級開明的媽媽，認為一定要選擇喜歡的東西去努力，不要為文憑而讀書，還鼓勵大家把曖昧情愫當讀書動力！王月透露，從不補習的她，國中曾為了一個帥男生，主動報名補習班，坐在這個帥男生後面，「我看他後背的時間比看黑板的時間多！」高中也曾用暗戀男生的名字做了幾百首藏頭詩。

《我的青春都是你》7月5日上映。

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