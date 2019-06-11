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影／《冰雪奇緣2》第2支預告　艾莎前往北方找真相！安娜霸氣：我絕不讓她出事

記者林映妤／綜合報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》第2支正式預告11日出爐！預告中巨魔長老佩比（Pabbie）對艾莎、安娜兩姊妹透露，「『過去』並沒有看起來那麼簡單，艾莎要找尋真相，必須得穿越『魔幻大陸』（enchanted lands）前去北方，到達未境之地。」

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》安娜決心保護艾莎。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

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▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

艾莎得前往北方找出自己力量的真相，佩比表示，「但你一定要小心，我們都很恐懼艾莎的力量對這世界來說太巨大了，我們希望這些力量已經夠了。」然而安娜卻霸氣對佩比說：「我絕對不會讓她（艾莎）發生任何事！」

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》佩比前來警告兩姊妹。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

《冰雪奇緣2》不但釋出全新海報，上映日期也確定是11月22日，上次的首支預告上線24小時就吸引1.16億人次觀看，成為史上24小時內瀏覽最高的動畫電影預告。前一支預告網友解密猜測續集應該會有4個超能力公主，各自代表春、夏、秋、冬季節性的能力，如同艾莎擁有代表冬天的「冰魔法」，但這次預告中只看出艾莎又將面對非常多麻煩，這些力量甚至比第一集都來得強大。

▲▼《冰雪奇緣2》。（圖／翻攝自臉書／Frozen）

▼《冰雪奇緣2》一行人前往北方找尋真相。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》艾莎再次爆出強大力量。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》艾莎找尋真相過程危險重重。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

▲▼《冰雪奇緣2》預告。（圖／翻攝自《冰雪奇緣2》預告）

在前一支預告中，出現很多秋天的場景，而不是第一集的寒冬世界。預告中阿克騎著馴鹿穿越秋天場景，隨後出現兩個新角色：一個女孩看著一陣風吹起樹葉以及一個男孩，接著艾莎、安娜、阿克站在一片秋天的場景眺向遠方。不少人認為那位未知女孩可能是「秋季公主」，有人認為是艾莎的母親或女友。

許多網友推測《冰雪奇緣2》將出現4個代表4個季節的公主，艾莎可以控制「水」（冰和雪）代表冬天，而新的女孩可以控制「空氣」（風和葉子）代表秋天，剩下兩個則是可以控制「火」代表夏天的公主，以及可以控制「土」代表春天的公主。

這並非毫無根據的猜測，網友從《冰雪奇緣2》海報、預告場景似乎可以得到應證，其中安娜在預告中走出門外看見菱形水晶飄在空中，而前導海報外表看上去只是一個「冰」的符號，當中由4個菱形水晶組成，仔細一看菱形水晶裡面分別暗藏了4種不同的符號，代表著不同的季節／元素。

其實許多粉絲早在首集《冰雪奇緣》便期待安娜可以像姊姊艾莎一樣具有魔法，看起來續集可能得到解答。由於安娜穿著紅褐色連身裙，讓人聯想到代表夏天的「火」，剛好對比艾莎代表冬天的「水」，外界猜測她小時候被地精消除艾莎使用魔法的記憶時，也消除了自身具備的超能力。

不過有許多都是網友的猜測，也有可能《冰雪奇緣2》因為在秋天上映，因此故事安排在秋天發生，而預告、海報上的4種符號的水晶可能有其他的意義，一切只能等正片解答了！

▲▼《冰雪奇緣2》。（圖／翻攝自臉書／Frozen）

▲《冰雪奇緣2》也默默發了新海報囉！（圖／翻攝自臉書／Frozen）

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冰雪奇緣, 冰雪奇緣2, 艾莎, 安娜

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