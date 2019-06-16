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21歲迪士尼女星公布自拍裸照！背後原因粉絲又氣又心疼

▲▼貝拉索恩自己公布自拍裸照。（圖／翻攝自推特／貝拉索恩）

▲貝拉索恩以迪士尼《舞動青春》走紅。（圖／翻攝自推特／貝拉索恩）

記者林映妤／綜合報導

21歲迪士尼影集《舞動青春》美國女星貝拉索恩（Bella Thorne）常在社群網站po出清涼辣照，15日她突在推特發出自己的自拍裸照，震驚一票網友，她解釋背後原因，也讓許多粉絲又氣又心疼。

▲▼貝拉索恩自己公布自拍裸照。（圖／翻攝自推特／貝拉索恩）

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▲貝拉索恩經常分享清涼辣照。（圖／翻攝自IG／貝拉索恩）

貝拉索恩在聲明中表示自己被駭客威脅，並公布2人對話截圖，對方傳來一堆她的裸照，她回應對方：「有個我不認識的陌生人看著我的私照，感覺真的很不舒服！」在過去24小時裡她一直受到駭客威脅而難過落淚，最後她決定自己先公布，並痛斥對方的行為相當粗魯。

▲▼貝拉索恩自己公布自拍裸照。（圖／翻攝自推特／貝拉索恩）

▲▼貝拉索恩公布自拍裸照，不讓駭客得逞。（圖／翻攝自推特／貝拉索恩）

▲▼貝拉索恩自己公布自拍裸照。（圖／翻攝自推特／貝拉索恩）

「我會公布這些是我的決定，現在你沒辦法從我這裡得到任何東西！」、「當我奪回自己的權力後，今晚終於能睡好，你不能操控我的人生，永遠不能！」、「FBI會找上門，最好他X的注意你背後！」

外媒《CNN》按照對話截圖上顯示的駭客電話號碼打過去，但沒有任何人接聽。其實在貝拉索恩之前，珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、奧布瑞普拉扎（Aubrey Plaza）、凱特阿普頓（Kate Upton）等女星也曾被駭客洩露裸照，「艷照門」事件一度掀起好萊塢風暴，眾多女星也呼籲，自拍無罪，有罪的是惡意散播的人。

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貝拉索恩, 舞動青春

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