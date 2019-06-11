泰隆艾格頓深入內心！艾爾頓強：他渴望知道關於我的一切

記者林映妤／台北報導

泰隆艾格頓（Taron Egerton）主演新片《火箭人》描述害羞的鋼琴神童雷吉納杜威，是如何變成全球超級巨星艾爾頓強。為了飾演傳奇巨星，泰隆艾格頓乾脆接受艾爾頓強的邀請，去他家吃咖哩邊聊天，更看了他從未出版過的回憶錄！

艾爾頓強透露：「戒酒戒毒保持清醒的一部分，就是必須完全敞開心房，沒有什麼是不能談的，而且溝通就是一切。我知道如果泰隆要扮演我，他就必須知道一切，而且他非常渴望知道關於我的一切。我們就像一對好麻吉一樣無話不說，但是又並不像是一場偵訊過程。我認為這才是泰隆把我這個角色演得這麼好的原因，因為我們因為這部電影建立了一段美好的友誼。」

請繼續往下閱讀...

▲▼泰隆艾格頓深入艾爾頓強的內心，才完美演出《火箭人》。（圖／派拉蒙提供）

對泰隆艾格頓來說，他和相差43歲的強叔聊天談話有2個好處，「首先，我覺得我沒有什麼事是不能問他的；其次，我很快就感覺到他想要多認識我，也想要成為我人生中的一份子，所以飾演他的整個過程很快就感覺非常私人化，而且我們都發現我們倆其實有很多類似的地方。」

最讓泰隆感到驚訝的是，強叔可以是一個一走進房間，就成為每一個人目光焦點的大人物，但同時也是他見過最脆弱的一個人，「我對自己也有相同的感覺。我覺得我其實也挺脆弱的，而且對很多事情有很強烈的敏銳度。我覺得我和強叔都有堅強的個性，但是也有相同的極端情緒和相同的脆弱感。」

▲▼泰隆艾格頓自認和強叔有許多相似處。（圖／派拉蒙提供）

艾爾頓強同意：「我們都對自己有很大的不安全感。身為一名藝人，我們的創意就是來自這種不安全感，我們想要證明自己，成為跟原來的我們不一樣的人。我想大部分的創意人－不只是演員，還有音樂人、畫家或是任何人－都會有這種經歷。這其實是一件好事，因為不安全感代表我們不會太驕傲，如果你沒有任何的不安全感，你的人生就不可能有所進展。」

《火箭人》是電影中最重要的一首歌，該場戲份絕對能成為經典的電影時刻。這場戲描述艾爾頓強因心情沮喪服藥過量，在一場派對上走上游泳池的跳板，然後一頭栽入水底。導演戴克斯特佛萊契說：「我真的為泰隆感到驕傲，因為他必須浮沉在深達15米的水池中對嘴演唱這首歌。他的精彩演出真的是令人嘆為觀止。」

▲泰隆艾格頓潛入15米水池中對嘴，表演令人嘆為觀止。（圖／派拉蒙提供）

製片大衛弗尼西也表示，《火箭人》這首歌最能夠比喻一個事業攀上巔峰，卻從未感到如此孤獨寂寞的人。「艾爾頓在他人生的那個時間點是全球最紅的超級巨星。他乘坐的火箭筆直地升入外太空，而整個宇宙也在他的掌握之中，但是他也感到愈來愈孤立和寂寞，而且開始真正感覺到自己與日常生活完全脫節。對他來說，真愛與真正的感情聯繫變得愈來愈難取得，這首歌不管是從旋律或是歌詞來說，完全捕捉了這種感覺。」

《火箭人》6月14日上映。