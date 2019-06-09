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專訪／薩諾斯是《MIB》K探員　克里斯漢斯沃「這招」反擊！可愛爆表

記者林映妤、主播簡立喆／專訪

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）為了宣傳《MIB星際戰警：跨國行動》接受《ETtoday》專訪，他在新片化身「H探員」，巧的是，「薩諾斯」喬許布洛林（Josh Brolin）曾在《MIB星際戰警3》扮演過年輕版的「K探員」，2人離開漫威宇宙又剛好同在MIB宇宙，對此克里斯漢斯沃也有話要說！

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

▲▼克里斯漢斯沃有可能和喬許布洛林在MIB宇宙同框嗎？（圖／《星光好選喆》）

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▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

還記得《復仇者4》一開始，就是雷神索爾憤怒地砍下薩諾斯的頭洩恨，2人在MIB宇宙中有沒有「重逢」呢？克里斯漢斯沃笑著否認，雙方還沒機會在戲裡戲外碰面，不過要是遇到對方了，「嗯……我應該…應該會和他相處融洽吧？」

如果對方彈指呢？克里斯漢斯沃馬上從座位上跳起來，回敬了好幾個指頭，「噢！我也會彈回去！！！」可愛的反應逗樂了全場。

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

▲▼克里斯漢斯沃笑說他要回敬一堆彈指。（圖／《星光好選喆》）

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃專訪。（圖／《星光好選喆》）

克里斯漢斯沃透露自己是原版《MIB星際戰警》系列的粉絲，本身又很愛槍戰電影，「我喜歡宇宙觀很大、有動作、娛樂、搞笑的電影，這部片就集合了所有這些元素，超酷，我完全沒拍過這種類型片！」

其實第一集《MIB》上映時，克里斯漢斯沃才14歲，但他對這部電影有著鮮明的印象，「它是我成長過程最喜愛的電影之一，尤其是一開場威爾史密斯在街道上衝來衝去，追蹤那些外星人，然後慢慢進入整個外星人世界，就很像異形版的警匪動作片，真的很特別！這系列電影好笑幽默的地方我也覺得超棒！」

精彩完整專訪以及記者會重點報導，請鎖定6月10日星期一下午2點首播的《星光好選喆》。

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關鍵字

雷神索爾, 克里斯漢斯沃, MIB, MIB星際戰警, MIB星際戰警跨國行動

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