梁家輝撿到槍？「王晶就是爛片王」爆任達華、古天樂14年前秘辛

記者林映妤／台北報導

影帝梁家輝11日在台出席《追龍II：賊王》記者會，一出場便坐上氣勢萬千的「港鈔寶座」模樣相當霸氣。該片由王晶、關智耀執導，他開玩笑嗆王晶給人的印象就是個爛片王，「但過往我跟他合作不管是爛片、鬧片，我都蠻敬佩他的。他偶爾也會拿出實在的題材來嘗試，像《金錢帝國》，測試觀眾的口味做變化。」

梁家輝形容王晶「胡鬧中也有理性」，更虧對方的爛片都賣錢，正經一點的片子就不賣，這回對方找他演「賊王」，梁家輝還問「是要搞笑的嗎？」王晶回「不是，是認真的」，才會有電影裡霸氣高智商的悍匪。

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▲▼梁家輝《追龍II：賊王》噴紙鈔模樣霸氣。（圖／記者黃克翔攝）

梁家輝演的「龍志強」原型是香港著名犯罪集團首腦張子強，「他被捕後媒體廣泛報導他的事蹟，當然賊王的故事是虛構的，但算是他被捕前曾計畫過的一起犯案，只是沒來得及完成。所以這次電影也算部分還原吧，算是圓了他的夢。」

《追龍II：賊王》除了梁家輝，還有任達華、古天樂、林家棟，4大影帝早在2005年《黑社會》就合作過，梁家輝現場一一點名，「任達華14年前還是單身，14年後大家一塊討論的都是女兒的問題，他終於搭上了。很高興和華哥再次合作，大家都成熟了，家庭環境都產生不一樣的變化，終於能談兒女經。」

▲▼梁家輝談任達華、古天樂、林家棟還不忘要給他們版面。（圖／記者黃克翔攝）

單身至今的林家棟，「14年前還是我家小弟，14年後變我家博士，還能進貢獻謀。其實我問過他家裡會不會催婚？叫他趕快結婚，他卻說『我會害人』。那麼32年前我就已經害了我老婆了，但這32年來我一直保持自己很愛她！」催婚同時梁家輝還不忘放閃！

另外還有古天樂，2人第一次合作是2004年《柔道龍虎榜》，「他那時很年輕，我記得最後一場草叢中的打鬥，他問我『輝哥你可不可以小力一點？柔道服都被扯爛了』我說，『我們現在不是梁家輝和古天樂，這樣會不真實』。14年後的片場，古天樂碰到我，對我說，『輝哥你當年說對了，我還是很用力在演』所以他現在變成影視大亨了嘛！」

▲▼梁家輝「徒手」拿起榴槤超敬業，做出逗趣表情十分吸睛。（圖／記者黃克翔攝）

梁家輝講完自嘲現在好像得到「終身成就獎」一樣，不過講到其他3人時，他不忘把道具「港鈔寶座」移開，就是為了讓攝影能拍到背板上其他3人的樣子，替其他演員也顧到了曝光機會，細心、貼心到讓媒體驚呼印象深刻。

《追龍II：賊王》6月12日上映。