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當年追到老婆的秘訣！梁家輝「半空中」把頭埋她大腿裡

記者林映妤／台北報導

梁家輝為了宣傳新片《追龍II：賊王》10日來台出席首映會，他曾為五月天拍攝《頑固》MV，也曾在他們的香港演唱會開金口獻唱，團長怪獸及鼓手冠佑今晚特地出席力挺，場面熱鬧。梁家輝在片中大玩自由落體、坐雲霄飛車，他透露當年也是靠這招追到老婆江嘉年！

▲▼梁家輝、五月天怪獸、冠佑《追龍II：賊王》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼梁家輝、五月天怪獸、冠佑出席《追龍II：賊王》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼梁家輝、五月天怪獸、冠佑《追龍II：賊王》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

梁家輝飾演霸氣賊王，大銀幕上勇猛，私下其實吃足苦頭，有懼高症的他還得玩自由落體、坐雲霄飛車，他笑說，雖然不敢坐，但當年為了追老婆還是有帶對方去遊樂園，「過程中我把頭埋在她大腿裡，但也是因為這個動作她嫁給我！」

除了受懼高症所苦，梁家輝片中還要吃近18顆榴槤，下戲後老婆因為他榴槤味太重，特意分房睡，梁家輝忍不住抱怨：「大家都把我當怪物，那天拍完，已經用香皂、沐浴乳、芬香劑，老婆還跟我分房，3天不願意跟我睡一起。」

▲▼梁家輝、五月天怪獸、冠佑《追龍II：賊王》首映會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲梁家輝笑說當初靠「埋大腿」追到老婆 。（圖／記者湯興漢攝）

梁家輝先前曾出席五月天香港演唱會，當時他親自開車送叉燒和燒鵝讓他們帶去場館，怪獸笑說，看完預告裡他的狠勁後，「現在都懷疑裡面裝的是不是叉燒！」梁家輝則自嘲：「因為我沒錢所以才自己送！」不過他也大讚五月天是台灣的英雄，「我在他們的歌的鼓勵下，人生邁進更新的一步，讓我明白人生的無限可能性。」

《追龍II：賊王》6月12日上映。

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追龍II：賊王, 梁家輝, 五月天, 怪獸, 冠佑

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